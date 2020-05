OULU

Tässä ovat livelähetyksistä tutut Star Wars -pennut, jotka saivat nimet Jedi (vas.ylhäällä), Luke (oik. ylhäällä), Nica (vas.alhaalla) ja Leia (oik. alhaalla.) Kuva: Tiina Räisänen

Kahdeksan viikon ajan Kalevan koiranpentuliven tähtinä olleet neljä pörröturkkia saivat Star Wars -nimet, ja pentue hajosi maailmalle viikonloppuna.

Kempeleläinen bichon frisé -kasvattaja Tiina Räisänen ihmettelee, mille alkaisi, kun ei tarvitse enää kaitsea villiä pentuporukkaa ja pistää pystyyn livelähetystä aamuseitsemältä.

Katso koiranpentuliven tallenne pentujen viime lauantain touhuista Kempeleessä.

Pentujen elämää ja kehittymistä seurasi Kalevan pentulivessä tuhansittain katsojia joka aamu. Viikon vanhoista unisista pötkylöistä pennut muuttuivat päivien kuluessa hellyttäviksi taapertajiksi ja lopulta aikamoisiksi villikoiksi, jotka antoivat leluille kyytiä ja kipaisivat pihalle juoksuralliin.

- Perjantai-iltapäivänä tulivat pentujen DNA-tulokset. Laitoin heti rekisteröinnit menemään.

Poikapennut saivat nimet Mercurite’s Return of the Jedi eli "Jedi" ja Mercurite’s Force Awakens eli "Luke".

Tytöille taas annettiin nimet Mercurite’s Rise of Skywalker "Nica" ja Mercurite’s New Hope "Leia".

Uusille omistajille tuli kauan odotettu hetki, kun he saattoivat käydä hakemassa pennut hoiviinsa viikonloppuna. Jedi lähti Porvooseen ja Luke Ouluun. Leian uusi koti on Kempeleessä samoin kuin Nican, jonka kasvattaja pitää itsellään.

Tiina Räisänen kertoo, että pentuaika meni kasvattajan näkökulmasta hienosti, pennut kasvoivat tasaisesti ja olivat terveitä. Kuva: Tiina Räisänen

Pentujen emo Sakke eli Wyomaers Fox In The Box oli kaksoisastutettu, joten pennuilla on eri isät.

- DNA-testi kertoi, että Lukella ja Leialla on sama isä, Jedillä ja Nicalla taas toinen isä. Jalostustyötä helpottaa, jos voi samassa pentueessa saada kahdesta yhdistelmästä hienoja pentuja.

Tiina Räisänen sai paljon yhteydenottoja, sähköpostia ja someviestejä pentuliven katselijoilta, joiden elämään pennut toivat piritystä koronakevään välillä raskaissakin hetkissä.

- Lauantaina tuli puhelu, jossa yksi katselija kertoi, että sydäntä särkee kun pentulivet loppuvat. Hän oli katsonut jokaisen lähetyksen.

Räisänen toteaa, että vaikka liveohjelmien tekeminen oli välillä raskastakin, niin katselijoiden positiivinen palaute auttoi jaksamaan.

Kahdeksan viikkoa kestäneen koiranpentuliven aikana unisista pötkylöistä kasvoi reippaita ja iloisia pentuja, jotka olivat valmiita muuttamaan uusiin koteihin. Kuva: Tiina Räisänen

Pentuelämä saattaa jatkua Räisäsen kotona, sillä kasvattajan Dora-koira astutettiin vappuna. Toukokuun lopussa ultra kertoo, onko pentuja tulossa.

Uusille pennuille on nyt aikaa, sillä kesän koiranäyttelyt on peruttu ainakin heinäkuun lopulle saakka.