Pennut saivat Marvel-nimet

Pentujen viralliset kennelnimet valittiin Marvel-sarjakuvamaailman mukaan.

Tytöt:

Mercurite's Scarlet Witch, Mercurite's Black Widow, Mercurite's Captain Marvel, Mercurite'sGuardian of the Galaxy, Mercurite's Wakanda Forever



Pojat:

Mercurite's Love an Thunder, Mercurite's Captain America