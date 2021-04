Oulu

Kevät on saapunut ja se tietää pöliseviä katuja. Kaleva kävi sunnuntaina iltapäivällä kyselemässä Oulussa liikkuvilta ihmisiltä, kuinka pahasti katupöly ärsyttää.

Näin Oulun Hollihaassa tavoitetut ihmiset vastasivat.

Kuva: Jarmo Kontiainen

"Ei mitenkään erityisesti. Katupöly ei itseä juuri häiritse. Hiekka on kuitenkin ehdottomasti syytä siivota pois mahdollisimman pian."

Mika Jokilahti, Oulu

Kuva: Jarmo Kontiainen

"Ei ärsytä. Tähän on jo tottunut, se ikään kuin kuuluu kevääseen. Jonkin verran kaupungin keskustasta on jo putsattu hiekkoja. Pyörille murske on ilkeä, puhkoo renkaita."

Lea Rissanen, Oulu

Kuva: Jarmo Kontiainen

"Ollaan maalta, ei ole hirveästi koettu katupölyä. Jos pölähtää, niin narskuuhan se hampaissa. Ei kuitenkaan ärsytä."

Meeri Karjula, Lumijoki

Kuva: Jarmo Kontiainen

"Arsyttää joka kevät. Minulla on astma ja keuhkoputkessa pientä ongelmaa. Olisi varmaankin jo aika siivota pyöräteitä."

Jarmo Silventoinen, Espoo