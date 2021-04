Viivästykset Kalevan ja Lapin Kansan jakelussa johtuvat painopeltien virheellisestä kaarevuudesta. Kaarevuus pitää pellit pystyssä telineessä, josta robotti siirtää ne kiinni painokoneeseen. Kuva: Nina Susi

Kalevan ja Lapin Kansan jakelussa on ollut maaliskuusta lähtien painon tuotanto-ongelmista johtuvia viivästyksiä. Ongelmat on aiheuttanut painopelleissä ilmennyt vika.

Kaleva Median paino- ja jakelujohtaja Janne Koski kertoo, että kysymyksessä on valmistajan päässä tapahtunut virhe.

Painopelteihin tehdään tietty kaarevuus, jotta ne pysyvät pystyssä telineessä, josta robotti siirtää ne kiinni painokoneeseen. Maaliskuussa painoon tulleessa erässä peltien kaarevuus on ollut poikkeava. Sen seurauksena peltejä on tippuillut ja niitä on jouduttu kiinnittämään käsin.

Yksittäisen pellin tippuminen aiheuttaa Kosken mukaan noin 5–10 minuutin viivästyksen.

– Kun on seitsemäntoistakin sanomalehtituotetta samalle päivälle, ongelma kertaantuu.

Viivästykset ovat näkyneet maakuntalehtien keskiviikon jakelussa. Tiistai-iltaisin painettavaa on erityisen paljon, ja kun peltien tippumisia sattuu, yöllä painettavien lehtien jakelu myöhästyy.

Ongelma on näkynyt lehtien tilaajille selvimmin keskiviikkona 31. maaliskuuta, jolloin jakelu oli yli kolme tuntia myöhässä. Silloin painamista tosin viivyttivät Kosken mukaan muutkin tekijät, kuten alkuillasta sattunut palvelinrikko.

Uutta, toimivaa peltiä on luvassa ensi viikon alkuun mennessä. Viivästysten vähentämiseksi painon henkilöstömäärää on lisätty tälle ja ensi viikolle.

Tiistaina päivällä Koski ei uskaltanut arvioida, ovatko keskiviikon 7. huhtikuuta lehdet aikataulussa. Ensi viikolla aikataulun pitäisi hänen mukaansa joka tapauksessa olla korjaantunut normaaliksi.

– Pahoittelen ihmisille tullutta mielipahaa, tämä on harmittava tilanne.