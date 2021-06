Toista vuotta roolissaan toimiva entinen kansanedustaja ja pitkän linjan opettaja Satu Haapanen kertoo Eurovisioita-podcastissa alueiden komitean roolista ja sen vaikutusmahdollisuuksista Euroopan unionin päätöksiin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Euroopan alueiden komitea on neuvoa antava toimielin, jota komission on pakko kuunnella. Jos meitä ei kuunnella, niin on tapahtunut virhe, alueiden komitean vihreän ryhmän vetäjä Satu Haapanen sanoo.

Toista vuotta roolissaan toimiva entinen kansanedustaja ja pitkän linjan opettaja kertoo Eurovisioita-podcastissa alueiden komitean roolista ja sen vaikutusmahdollisuuksista Euroopan unionin päätöksentekoon.

Alkusyksystä Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksen toiminnanjohtajana Jerusalemissa aloittava Haapanen muistelee EU-asioita käsittelevän podcastin uusimmassa jaksossa myös vuoropuheluaan Angela Merkelin kanssa.

