Syksyllä arki alkaa ja monella arjen rutiineihin kuuluu kuntosalilla käynti. Oulun keskustassa ja lähiseudulla on monia paikallisia kuntosaliyrityksiä. Joukossa on budjettisaleja, eli kuntosaleja, joihin voi solmia jäsenyyden toistaiseksi hintaan, jossa kulut on karsittu minimiin.

Niille, jotka haluavat kokonaisvaltaisemman salikokemuksen, on tarjolla oheispalveluita, viihtyisämmät puitteet sekä enemmän asiakaspalvelua. Joukossa on niin ketjuja kuin pienempiä yrityksiä.

Kävimme muutamalla oululaisella kuntosalilla katsomassa, millaisia ne ovat, ja miksi asiakkaat ovat ne valinneet. Oulussa on monia kehuttuja kuntosaleja eri hintaluokissa, joten kuntosalit päädyttiin valitsemaan niiden paikallisuuden ja sijainnin perusteella, sekä sen, miten usein niistä on lehteen kirjoitettu.

Salikierrosten jälkeen voi todeta, että kuntoilijat valitsevat salinsa yleensä seuraavista syistä: kätevä sijainti, budjettiin sopiva hinta, hyvä saliporukka, laitevalikoima, ruuhkattomuus, tai hyvät oheispalvelut.

Jutun lopussa on listaus saleista halvimmasta kalleimpaan.

Marko Määttä. Kuva: Teija Soini

Edullisin budjettisali Oulussa on Sportello.