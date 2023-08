Oulun kahvilakulttuuri on keskittynyt vahvasti kaupungin ydinkeskustaan. Moni keskeinen kahvilatoiminnalle soveltuva keskustakiinteistö on suurten ja monien tuntemien toimijoiden hallussa.

Kalevan toteuttaman kahvilakierroksen myötä on selvää, että ketjukahviloiden lisäksi Oulusta löytyy edelleen liuta persoonallisia kahviloita, jotka pyrkivät palvelemaan omaa kohderyhmäänsä persoonallisella tyylillään. Maantieteellisesti katsottuna Oulun kahvilat sijoittuvat laajasti ympäri kaupunkia.

Joukkoon mahtuu niin uusia tulokkaita kuin myös vuosikymmenien läpi kahvia ja herkkuja tarjonneita kahviloita.

Vierailimme kymmenessä eri oululaisessa kahvilassa ja selvitimme, mitä ne pitävät sisällään.

Mon Chou Pâtisserie , Oulun keskusta

Vuonna 2021 avattu Mon Chou on tiettävästi koko maailman pohjoisin ranskalainen leivonnaiskauppa ja -kahvila. Perinteistä ja autenttista ranskalaisuutta on aistittavissa niin miljöössä kuin palvelukokemuksessakin. Palvelu on ystävällistä ja tyylikästä. Kahvi valmistettiin tilauksesta. Henkilökunta huolehti asiakaskokemuksen jokaisesta vaiheesta, eikä mitään ole ulkoistettu itsepalveluksi, vaikka suomalainen kahvittelija on siihen usein hyvin altis.

Tuotevalikoima sisältää kuuluisia ranskalaisia makeita ja suolaisia klassikoita. Palvelu tapahtuu lähtökohtaisesti englanniksi, mikäli ei taida ranskaa. Tuotteiden ranskankieliset nimet ovat kuitenkin rantautuneet sen verran vahvasti puhekieleen, että myös vieraita kieliä muutoin taitamaton saa toiveensa viestittyä.

Ravintolan asiakaskunta aamupäivällä koostui nuorista ja trenditietoisista aikuisista. Asiakkaita oli jonoksi asti, joista moni jää nauttimaan leivoksista kahvilaan, osalle herkut pakataan mukaan.