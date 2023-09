Median kulutus siirtyy digitaalisille alustoille, niin myös Kalevassa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kalevan kokonaistavoittavuus on reippaassa kasvussa. Tuoreimman MediaAuditFinlandin julkaiseman Kansallisen mediatutkimuksen (KMT 2023) mukaan kokonaistavoittavuus on nyt 347 900. Kasvua vuoden takaiseen lukemaan on 6,4 prosenttia.

– Median kulutus on jo pitkään siirtynyt digitaalisille alustoille ja se kehitys jatkuu. Ilahduttavaa, että Kalevan kokonaistavoittavuus kasvaa, Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen sanoo.