– En ole ikinä mennyt yöjunalla minnekään. Minunkin mittainen mahtui hyvin nukkumaan vaunussa, sanoo Pasi Lämsä.

Hänen vaimonsa Henna Kippola vahvistaa, että testivaunut ovat tilavampia ja laadukkaamman oloisia kuin ne oikeat makuuvaunut, joissa hän on joskus matkustanut.

Oululaisperhe on testaamassa Oulussa suunniteltuja kolmea erilaista junanvaunua, jotka tulevat pian tuotantoon Škoda Transtechin Kajaanin Otanmäen tehtaalle.

Henna Kippolan ja Pasi Lämsän perhe testasi tulevia junanvaunuja, jotka tulevat aikanaan liikennöimään esimerkiksi Helsingin ja Rovaniemen välillä. He aikovat ilman muuta matkustaa oikeilla vaunuilla, kunhan ne valmistuvat liikenteeseen. Lapset Roope ja Siiri nauttivat junamatkan leikkimisestä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Sitä ennen vaunujen toiminta ja ominaisuudet halutaan testata, mikä niissä toimii ja mikä mahdollisesti ei. Kippolan ja Lämsän perhe on yksi testiryhmistä. Lapset ovat kolmevuotias Roope ja kaksivuotias Siiri.

Parannettavaa Lämsä löysi normaalikokoisen hytin ikkunapöydästä. Se voisi olla vähän pidempi. Kippolan mielestä perhevaunun yläsängyn kaide voisi olla korkeampi, jotta siinä olisi turvallisempi nukkia.

Ruskon teollisuusalueella tehtävissä testeissä ryhmät käyttävät mahdollisimman aidon tuntuisiksi tehtyjä vanerisia junanvaunuja siten kuin oikeastikin käyttäisivät vaunuja junamatkalla. Mukana perheellä on esimerkiksi matkatavarat.

Ryhmien mukana kulkevat kirjaajat, jotka merkitsevät muistiin testaajien huomaamat asiat.

Vaunuja on testattu tällä viikolla useana päivänä usean testiryhmän voimin. Esimerkiksi tiistain aikana Ruskossa oli kolme testiryhmää.

Valmiit vaunut kahden vuoden päästä

Testaus liittyy siihen, että Škoda Group ja VR tekivät sopimuksen yhdeksän makuuvaunun ja kahdeksan autovaunun toimittamisesta kotimaan junaliikenteeseen.

– Nyt on kyseessä hyttitilojen ja makuuvaunujen toiminnallinen testaus. Tuolla on kahden hengen hytti, kahden hengen suihkullinen wc, suihkuttoman hytin wc ja perhehytti. Ne on rakennettu vanerista yksi yhteen sellaisiksi, jollaisia ne tulevat olemaan junissa, kertoo Projektipäällikkö Ilari Hokkanen VR:stä.

Testeillä halutaan selvittää, toimivatko suunnittelijoiden tekemät ratkaisut käytännössä.

– Esimerkiksi ovatko valonkatkaisijat tai naulakot oikeissa paikoissa. Missä kohdin pöytien tulee olla tai onko vessoissa kaikki oikeilla paikoillaan. Aivan kaikki kirjataan, mitä testaajille tulee mieleen. Nyt on se hetki, kun lopputuotteeseen pystytään vaikuttamaan ennen kuin lopullinen tuotanto aloitetaan.

Junavaunujen tuottajan edustaja, Skoda Groupin projektipäällikkö Petri Kaarre (vas.) ja tilaajan VR:n projektipäällikkö Ilari Hokkanen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jos testeissä jotkut asiat eivät toimi, Hokkasen mukaan vaunuihin voidaan tehdä vielä yllättävän paljon muutoksia. Toiminnallisiin ratkaisuihin voidaan tehdä vielä paljon parannuksia tarvittaessa. On myös joitakin asioita, joita ei ole enää helppo muuttaa, nyt kun suunnittelu on tietyssä vaiheessa.

– Tilojen koko on esimerkiksi jo aika lailla lukittu tässä vaiheessa, lisää Škoda Groupin projektipäällikkö Petri Kaarre.

Nyt tilattuja vaunuja aletaan tehdä pian Otanmäellä, ja niitä tehdään vuoden 2025 lopulle saakka. Siihen mennessä kaikkien vaunujen tulee olla valmiita. Ensimmäiset vaunut voivat olla liikenteessä kesällä kahden vuoden päästä.

– Vaunut tulevat käyttöön yöjunakokoonpanojen osana nykyisille yöjunareiteille, eli Helsingistä, Turusta ja Tampereelta Ouluun, Rovaniemelle, Kemijärvelle ja Kolariin, Hokkanen luettelee.

Hän tiivistää, että uusia reittejä ei tule, vaan vanhoille reiteille tulee uusia vaunuja.

Tulevien junanvaunujen on kerrottu olevan aiempia tasokkaampia, korkealaatuisemmin muotoiltuja ja paremmin äänieristettyjä. Tavoitteena on ollut hotellihuonemainen tunnelma. Myös ympäristö ja ekologisuus on otettu aiempaa enemmän huomioon.