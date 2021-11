Kalevan paperilehdessä 3. marraskuuta sivulla 18 julkaistu juttu Viron rokotuskattavuuden noususta sisälsi virheen. Jutussa kerrottiin, koronarokotteen saaminen on Virossa ollut mahdollista kaikille 12 vuotta täyttäneille kesäkuun puolivälistä lähtien, mutta maan rokotuskattavuus on jäänyt hieman päälle 57 prosenttiin. Suomessa vastaava rokotuskattavuus on tiistain tietojen mukaan noin 79 prosenttia.

Virossa rokotuskattavuus ilmoitetaan osuutena koko väestöstä, kun STT:n käyttämä Suomen rokotettujen osuus on laskettu 12 vuotta täyttäneistä. Oikea Suomen vastaava luku tiistain tietojen osalta oli 69,5 prosenttia.