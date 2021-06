Keskiviikon 30.6. lehdessä Syömässä-palstalla sivulla 23 K2 kerrottiin, että Chilangos-ravintola sijaitsee Kaijonharjussa. Ravintola on kuitenkin muuttanut jutun teon jälkeen Oulun keskustaan osoitteeseen Hallituskatu 10. Myös ravintolan menua ja aukioloaikoja on laajennettu ja päivitetty. Ravintola on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10.30–21, lauantaina kello 12–21 ja sunnuntaina 12–18.