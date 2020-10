Lauantain 24.10. printtilehdessä ja perjantaina verkkolehdessä julkaistussa jutussa Kemin Karihaarasta oli virhe kuvateksteissä. Toimitusjohtajan asunnon ja virkailijaklubin kuvatekstit olivat väärinpäin. Virkailijaklubi on sininen rakennus, jossa on iso lasitettu eteinen, kun taas toimitusjohtajan asunto on sininen rakennus ilman suurta eteistä.