Tiistaina 11. elokuuta Kalevassa sivulla 6 K1 sekä Kalevan verkkosivuilla 11.8. julkaistussa koirien uimarannoille viemistä koskevassa jutussa kerrottiin, että koira on pidettävä taajamassa kytkettynä, eikä kuntopoluille ja pururadoille ole myöskään sallittua viedä koiria. Kuntopoluille tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle saa viedä koiran, mutta lain mukaan on pidettävä huoli, että koira on kytketty.