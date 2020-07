Kalevan verkossa 13.7. julkaistussa Ylen uutista siteeraavassa jutussa Oulun poliisin esiselvityksestä Oulun yliopiston etätenttikäytännöistä oli virheitä. Jutun alussa kerrottiin aiemmin, että poliisi on aloittanut asiassa tutkinnan. Kyse on vielä esiselvityksestä. Lisäksi jutussa väitettiin aiemmin, että Markus Kiiskinen Oulun poliisista ei olisi Ylen jutussa kertonut, onko esiselvityksen kohteena Oulun yliopisto. Tällaista kohtaa ei Ylen jutussa ollut lainkaan. Uutisessa oli myös virhe Markus Kiiskisen tittelissä. Hän on rikosylikomisario, ei komisario.