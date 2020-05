Kalevan paperilehdessä (31.5.2020 sivulla 5) julkaistussa koronavirukseen sairastuneiden määrästä kertovassa jutussa on virhe. Faktalaatikossa kerrotaan Rovaniemellä olleen kaikkiaan 4 tartuntaa, kun oikea luku on 24. Sama virhe on ollut koronaluvuista kertovien juttujen faktalaatikoissa myös perjantaina 29.5. ja lauantaina 30.5.