Kaleva.fi:ssä 14.5. ja Kalevan printtilehdessä 15.5. julkaistussa Oulun mahdollista areenahanketta koskevassa jutussa oli virhe. Jutussa mainittiin, että Partnera on valmis lähtemään hankkeen päärahoittajaksi, mikä ei pidä paikkansa. Partnera on lähdössä kehitysvaiheen rahoittajaksi antamalla Oulun Ratapihan Kehitys Oy:lle muutaman miljoonan euron kehityslainan, jos yhtiö saa tehtävän hoidettavakseen. Kehitysvaiheen kokonaisbudjetti on 3-5 miljoonaa euroa. Koko areenahankkeen kustannushaarukka on 300-500 miljoonaa euroa.