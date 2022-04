Trikoopukuinen supersankaripainija on iisalmelaisen sarjakuvataiteilija Petteri Tikkasen alter ego, joka on esiintynyt sarjakuvien lisäksi myös muusikkona. Seuraavaksi hahmo seikkailee oululaisen Mutant Koala Picturesin lyhytelokuvassa Black Peider, jonka ensiesitys nähdään Kalevan verkkosivulla lauantaina. Kyseessä on koko perheen elokuva, jonka ikäraja on seitsemän vuotta.

