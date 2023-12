Oulun kauppakamari on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Kaleva Median toimitusjohtajan Juha Laakkosen. Hän aloittaa tehtävässä vuoden alussa.

Laakkonen seuraa tehtävässä neljä vuotta toiminutta iLOQ-älylukitusyhtiön operatiivista johtajaa Erja Sankaria.

Kauppakamarin tiedotteessa todetaan, että Sankarin puheenjohtajakaudella koettiin suuria muutoksia kansainvälisessä mittakaavassa.

– Koronakriisin sekä maailman- ja turvallisuuspolitiikan muutosten myötä pohjoinen toimintaympäristömme on muuttunut. Katseet ovat kääntyneet entistä voimakkaammin idästä länteen. Pohjoisen painoarvo on kasvanut investointikohteena, ja matkailu on vireää. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta pohjoinen kanava Ruotsiin ja Norjaan on noussut uuteen keskusteluun, Sankari sanoo.

Sankarin mukaan tilanteen muuttuminen turvallisuuspoliittisesti sekä huoltovarmuuden takaaminen puoltavat pohjoisen teollisuuden logistista vaihtoehtoa Etelä-Suomen satamista lähteville reiteille.

Kauppakamarin vetovastuun ottava Juha Laakkonen on toiminut Oulun kauppakamarin hallituksessa vuodesta 2017 lähtien. Hän on ollut vuosina 2011–2014 Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen.

– Toiminta-alueellamme on meneillään tai suunnitteilla valtava määrä investointeja, jotka luovat positiivista tulevaisuuskuvaa. Tietenkin tämä aika tarjoaa elinkeinoelämälle myös haasteita, kun korkotaso on korkea ja taantuma vaikuttaa valtakunnallisesti. Investointien ansiosta pohjoisen merkitys on kasvanut, ja erityisen tärkeää kauppakamarin vaikuttamistyö on Pohjoisen ohjelman toteuttamisen varmistamiseksi eduskunnan päätöksenteossa. Siinäkin asiassa katson tärkeäksi yhteistyön Lapin kauppakamarin kanssa, Laakkonen sanoo.