Jatulin matolla kisaa sunnuntaina kuuden tunnin aikana jopa 55 joukkuetta. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Raahelaisella AS Moonilla on allaan huippukausi futsalin Ykkösessä. Ennen kolmea viimeistä kierrosta koko kauden sarjan kärkipäässä keikkunut joukkue on tukevasti kiinni sarjan toisessa sijassa, liigakarsijan paikalla.

Lauantaina raahelaiset saapuvat uskollisen kannattajakuntansa kera Ouluun mittaamaan piristyneen kotijoukkueen, Tervareiden nykyvireen.

AS Moonin futsal-jaoston puheenjohtaja Juho Heiskanen povaa lauantai-illan kamppailusta kuumaa ja kipinöivää.

Liigakarsijan paikalla majailevat keltapaitaiset raahelaiset saapuvat lauantaina Ouluun luottavaisina. Kuva: Roy Viitanen

– Joukkueilla on takanaan erilaiset kaudet. Me olemme taistelleet sarjan kärkipäässä ja Tervareilla oli vaikea alkukausi, jonka jälkeen peli on alkanut rullaamaan.

– Siellä on lauantaina paljon tuttuja vastassa ja derbyssä ei perinteisesti sarjasijoituksella juuri ole väliä.

Kaleva näyttää lauantaina 26. maaliskuuta tilaajilleen Futsal-Ykkösen ottelun Tervarit–AS Moon selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Suora lähetys Ouluhallin palloilusalista käynnistyy kello 17.45 ja itse ottelu kello 18.

Ottelusta tulee myöhemmin tallenne.

Tyttöenergiaa tuutin täydeltä

Viikonlopun päättää Haukiputaan Heiton järjestämä perinteinen joukkuevoimistelun HaHe-cup. Jatulin matolla kisaa tällä kertaa peräti 55 joukkuetta. Kolmeen blokkiin jaettu kisaa käynnistyy kello 11 ja päättyy hieman ennen klo 17.

Kaleva näyttää sunnuntaina 27. maaliskuuta tilaajilleen joukkuevoimistelun HaHe-cupin suorana monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan.

Suora lähetys Jatulista starttaa kello 10.55 ja itse kisa kello 11.

Lähetyksestä tulee myöhemmin tallenne.

Tässä sunnuntain kisa-aikataulu:

BLOKKI 1

11:00 Pionit Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, yli 16-v. Harrastesarja

11:05 Xinnia Kemin Into, 16-20v. kilpasarja vapaaohjelma

11:10 Decir Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, JV-esitys

11:15 Stilla Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, yli 16-v. Harrastesarja

11:20 Elea Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 16-20v. kilpasarja vapaaohjelma

11:25 Gnistra Jakobstads Gymnastikförening, yli 16-v. Harrastesarja

11:30 Vivelia Oulun Naisvoimistelijat, yli 16-v. Harrastesarja

11:35 Firesse Oulun Tarmo voimistelujaosto, 12-14v. kilpasarja vapaaohjelma

11:40 Solina Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, yli 16-v. Harrastesarja

11:45 ONV Darla Tähdet Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, Esitys

11:50 Stellaria Nida Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 12-14v. kilpasarja vapaaohjelma

11:55 Celia Palokan Ilo voimistelu ja liikunta, yli 16-v. Harrastesarja

12:00 Team Kidella Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 12-14v. kilpasarja vapaaohjelma

12:05 Widia Wasa Unique, yli 16-v. Harrastesarja

BLOKKI 2

12:45 Xydia Kemin Into, 10-12v. vapaaohjelma

12:50 Vive-minit x Oulun Naisvoimistelijat, 8-10v. vapaaohjelma

12:55 Avelia11 Oulun Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

13:00 Araliat Taito Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

13:05 Elenia Kuusamon Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

13:10 Diane Axolina Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

13:15 Team Avelia Oulun Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

13:20 Diane Axonite Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

13:25 Linaria 10 Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 10-12v. vapaaohjelma

13:30 Folia Kuusamon Naisvoimistelijat, 8-10v. vapaaohjelma

13:35 Lilian Ferenia Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 10-12v. vapaaohjelma

13:40 Vive Minit Y Oulun Naisvoimistelijat, 8-10v. vapaaohjelma

13:45 Celene Kuusamon Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

13:50 Team Araliat Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

13:55 Luode Usva Rovaniemen Voimistelu- ja Liikunta, 10-12v. vapaaohjelma

14:00 Vive-minit Z Oulun Naisvoimistelijat, 8-10v. vapaaohjelma

14:05 Linaria X Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 10-12v. vapaaohjelma

14:10 Diane Axolite Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

14:15 Avelia12 Oulun Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

14:20 Araliat Talent Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 8-10v. vapaaohjelma

14:25 Lilian Finnia Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, 10-12v. vapaaohjelma

14:30 ONV Darla Timantit Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, Esitys

14:35 Linaria Y Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 10-12v. vapaaohjelma

14:40 Xeonit Kemin Into, 10-12v. vapaaohjelma

14:45 ONV Darla Starat Haukiputaan Heitto voimistelujaosto, Esitys

14:50 Celia Kuusamon Naisvoimistelijat, 10-12v. vapaaohjelma

BLOKKI 3

15:15 Violetta y Jakobstads Gymnastikförening, 12-14 Harrastesarja

15:20 Team Lixia Kuusamon Naisvoimistelijat, 12-14v. SM-sarja vapaaohjelma

15:25 Stellaria Vega Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 12-14 Harrastesarja

15:30 Delia Flare Oulun Naisvoimistelijat, 12-14v. SM-sarja vapaaohjelma

15:35 Viola Y Jakobstads Gymnastikförening, 12-14 Harrastesarja

15:40 Delia Frost Oulun Naisvoimistelijat, 12-14v. SM-sarja vapaaohjelma

15:45 Viola X Jakobstads Gymnastikförening, 12-14 Harrastesarja

15:50 Stellaria Edea Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 12-14v. SM-sarja vapaaohjelma

15:55 Xelene Kemin Into, 12-14 Harrastesarja

16:00 Delia Flash Oulun Naisvoimistelijat, 12-14v. SM-sarja vapaaohjelma

16:05 Violetta z Jakobstads Gymnastikförening, 12-14 Harrastesarja

16:10 Diosa Oulun Tarmo voimistelujaosto, 14-16v. kilpasarja vapaaohjelma

16:15 Lumiina Oulun Naisvoimistelijat, 14-16 Harrastesarja

16:20 Iksiat Nada Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 14-16v. kilpasarja vapaaohjelma

16:25 Isadora Jakobstads Gymnastikförening, 14-16 Harrastesarja

16:30 Vivella Oulun Naisvoimistelijat, 14-16v. kilpasarja vapaaohjelma

16:35 Xestia Kemin Into, 14-16 Harrastesarja

16:40 Iksiat Adea Kellon Työväen Urheilijat voimistelujaosto, 14-16v. kilpasarja vapaaohjelma

16:45 Ixia Jakobstads Gymnastikförening, 14-16 Harrastesarja