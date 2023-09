Liikenneyhteydet etelään ovat Oulun yrityselämän elinehto. Mikäli lento- ja rautatieyhteydet heikkenevät, se rapauttavaa alueen elinkeinoelämän ja kulttuurielämän perustuksia. Onko todella näin?

Pohjakeskustelun panelistit pureutuivat laajalti puhuttavaan aiheeseen Oulun heikentyneistä yhteyksistä, ja perkasivat osiin sen, mikä on toimivien liikenneyhteyksien arvo. Tärkeää on myös kenen on otettava niiden kehittämisessä roolia ja mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

Pohjakeskustelun kesäkadulla juonsi Kalevan toimittaja Petri Laukka.

Pohjakeskustelun panelistit:

Juho Hannukainen, VR:n uuden liikenteen johtaja

Yrjötapio Kivisaari, Oulun Matkailun toimitusjohtaja

Piia Rantala-Korhonen, Oulu2026:n toimitusjohtaja

Erja Sankari, Iloq Oy operatiivinen johtaja

Jenni Suomela, johtaa Finnairin kans. väl. markkinointia ja myyntiä

Jääkö Oulu pussinperäksi? Katso pohjakeskustelun tallenne alta

Juttua päivitetty kello 18.04: suora lähetys on ohi, tallenne katsottavissa.