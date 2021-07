Iiläislähtöinen ammattinyrkkeilijä Aku Kanninen kohtaa raskaan keskisarjan (79,4 kg) Suomen mestaruusottelussa helsinkiläisen Timo Laineen.

21-vuotias Kanninen on summannut ammattilaisurallaan seitsemän voittoa ja yhden ratkaisemattoman. 36-vuotias Laine on tahkonnut yli 40 ammattilaisottelua, joista on kasassa 28 voittoa.

Pääset seuraamaan Steel Ring -tallin Oulun Kamppailuklubilla järjestämää titteliottelua alla olevasta soittimesta maksutta.

Aku Kanninen - Timo Laine

