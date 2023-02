Oululainen perheenäiti Tiia Erola on tottunut asioimaan Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa. Perhe on valinnut entisen asuinalueensa Kaakkurin hyvinvointikeskuksen asiointipaikakseen, vaikka koti nykyisin on Hiukkavaarassa. Keskiviikkoisella käynnillä mukana olivat tytär Louna ja poika Oliver.