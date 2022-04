Oulu

Kalevan toimituksen kehityspäälliköksi on nimetty taiteen maisteri Ville-Petteri Määttä Kajaanista.

Määttä on toiminut viimeksi mediayhtiö Hilla Groupin kehitysjohtajana. Kalevan kehityspäällikkönä hän vastaa Kalevan digikehittämisestä osana toimitusta.

– Tehtävä on uusi, ja se on merkittävä askel digisisältöjemme ja toimintatapojemme kehittämisen tiellä. Tähän asti digitaalisen sisällöntuotannon kehittämistä on tehty hajautetusti ja osana eri ihmisten toimenkuvia, ja koordinoiva ja kokonaiskuvaa hallitseva rooli on puuttunut. Uskon, että tämän tehtävän ja Ville-Petterin myötä saamme systematisoitua tätä kehitystyötä ja lisää voimaa uusien asioiden haltuunottoon, sanoo Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen.

Ville-Petteri Määttä Kuva: Ville-Petteri Määttä

Määttä on työskennellyt viime vuodet eri tehtävissä median digikehittämisen parissa, ja hänellä on myös journalistinen tausta lehtikuvaajan työstä.

– On hienoa päästä mukaan osaavaan ja uudistuvaan mediataloon, jossa sisällöt ja asiakas ovat tekemisen keskiössä. Mittavat viime vuosien uudistukset ovat pitäneet Kalevan hyvin mukana median transformaatiossa, sanoo Määttä.

– Oma taustani sisällöntuottajana ja viime vuosien työkokemus digikehittämisen parissa auttaa hahmottamaan tulevaisuuden tarpeita tekijöiden ja asiakkaiden kautta. Työni tulee sijoittumaan juuri tähän väliin ja se on erittäin motivoivaa.

Määttä aloittaa työnsä Kalevassa toukokuun alussa.