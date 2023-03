Kalevan vaalitentti on tiistaina 21. maaliskuuta. Kuva: Sanna Nikola

Kaleva järjestää kuuden kansanedustajaehdokkaan vaalitentin tiistaina 21. maaliskuuta. Tentti näytetään suorana lähetyksenä Kalevan verkkosivuilla.

Vaalitenttiin on kutsuttu yksi edustaja kustakin puolueesta, jolla on Oulun vaalipiirissä yksi tai useampia kansanedustajia. Tenttiin osallistuvat Hanna Sarkkinen (vas.), Jenna Simula (ps.), Jenni Pitko (vihr.), Lauri Nikula (kesk.), Janne Heikkinen (kok.) ja Mikko Salmi (sd.). Ehdokkaiden valinnassa Kaleva on käynyt keskustelua puolueiden piirijärjestöjen kanssa.

Vaalitentti lähetetään suorana Kalevan toimitalosta. Kyseessä ei ole yleisötapahtuma, vaan suora verkossa nähtävä lähetys.

Lähetys alkaa kello 18. Tilaisuuden juontavat Kalevan uutisdeskin tuottaja Heikki Uusitalo ja toimittaja Heidi Peltonen.

Tentissä kysytään ehdokkailta ajankohtaisia kysymyksiä muun muassa Oulun vaalipiiriin ja Pohjois-Suomeen liittyvistä teemoista. Yhtenä osana tenttiä ehdokkaat vastaavat Kalevan lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Mitä haluat kysyä alueemme kansanedustajaehdokkailta? Aikaa kysymyksen esittämiseen on perjantaihin 17. maaliskuuta saakka. Huomioithan, että kaikkia lukijoiden kysymyksiä ei välttämättä ehditä kysymään ja pidätämme oikeuden valita ehdokkaille esitettävät kysymykset.