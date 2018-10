Viimeisen vuotensa Oulun taidekoulun rehtorina aloittanut Ulla Kaislaranta kirjoittaa muistelmia

Nuottasaari talo on toiminut muutaman vuoden Oulun taidekoulun tukikohtana. Talon pitkät kellarikäytävät ovat upea näky, sillä seinät on maalattu värikkäillä kuvilla ja tarinoilla. Ulla Kaislaranta pysähtyy useamman teoksen kohdalla ja kertoo, kuinka maalaus on seinälle päätynyt ja kuka sen on taiteillut.

– Käytävät muistuttavat minua useista henkilöistä. Osan kanssa olen edelleen yhteyksissä.

Koulusta on vuosikymmenien varrella tullut hänelle kuin oma lapsi. Juuri alkanut lukukausi on rehtorille kuitenkin viimeinen, sillä 38 vuotta koululla työskennellyt taiteilija jää eläkkeelle.

– Oikeastaan siirryn jatkopalkkalaiseksi. Termi eläkeläinen ei sovellu minulle, Kaislaranta sanoo napakasti.

Kaislarannan matka koulun parissa on ollut värikäs ja vaiheikas. Sadoista näytelmistä, tuhansista harjoituksista ja muista talon sisällä koetuista asioista Kaislaranta kirjoittaa parhaillaan muistelmia.

Taidekoulun läpi on kulkenut mitä mielenkiintoisempia persoonia, joista osa vaikuttaa nykyisin Suomen taide- ja kulttuurikentällä. Tästä Kaislaranta kiittää taidekoulun vahvaa yhteishenkeä ja yhteisiä päämääriä.

– Taidekoululaisten tarkoituksena on tuottaa iloa, aiheuttaa hämmennystä, mutta ennen kaikkea olla unohtumattomia. Tämä toimii myös koulumme mottona.

