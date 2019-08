Valokuvauksen ja graafisen suunnittelun kesäyrittäjä Jani Hokki keskittyy nyt opinnoissaan Nuori yrittäjä -projektiin

Jani Hokki toimii kesäyrittäjänä valokuvauksen ja graafisen suunnittelun parissa kesän 2019. Hän lähti mukaan kesäyrittäjyysprojektiin uteliaisuudesta ja halusta oppia yrittäjyyttä.

– Toukokuussa järjestettiin sparrausviikot, joissa oli workshoppeja ja tietoa yrittäjyydestä. Varsinainen työ alkoi kesäkuun alussa, Hokki kertoo.

Hän opiskelee Osaossa mediapalvelujen toteuttajaksi ja valmistuu keväällä 2020. Hän aikoo jatkaa yritystoimintaa myös projektin jälkeen.

– Syksyllä puolestaan keskityn Nuori yrittäjä-projektiin, jossa olen mukana opintojen kautta.

Hokki kertoo, että töitä ei ole ollut kiireeksi saakka, mutta muutamia toimeksiantoja on tullut.

– Tämän lisäksi olen mukana valmistelemassa Oulun musiikkivideofestivaaleja ja se vie aikaani, Hokki sanoo.

Hokin mielestä kesäyrittäjyys tarjoaa matalan kynnyksen tutustua yrittäjyyteen.

– Tässä on myös tietty vapaus, koska saa panostaa niin paljon kuin haluaa. Se on samalla huono puoli, koska on täysin itsestä kiinni, kuinka paljon haluaa panostaa yritykseensä. Onhan tämä kuitenkin vaikeampaa kuin perinteinen kesätyö, Hokki pohtii.

