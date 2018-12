Uusille yleisöille uutta ihmeteltävää: Uula Neitola puhaltaa pölyt Oulun museoista burleskilla ja sinkkuilloilla

Oulun taidemuseo pullisteli vieraista marraskuussa järjestettynä sinkkuiltana. Ilta oli Uula Neitolan käsialaa. Hän nimittäin työskentelee Museo- ja tiedekeskus Luupin tapahtumatuottajana.

– Ideoin ja järjestän tapahtumia. Kun huomaan vallitsevan trendin muualta Suomesta tai maailmalta, tuon sen Ouluun, Neitola selittää.

Sinkkuillan idea on peräisin Kansallismuseosta. Neitola halusi kokeilla, miten ilta toimisi Oulussa. Etukäteen jännitti, tulisiko iltaan ylipäätään ketään. Pelko oli turha.

– Huhu kertoo, että pareja on syntynyt, Neitola hymyilee.

Iltaan etsiytyi hyvin monen ikäisiä ihmisiä, mikä ilahdutti Neitolaa. Nuoret aikuiset ovat hänen kohderyhmänsä, mutta hän tavoittelee mahdollisimman monipuolista yleisöä. Siksipä Neitola yrittää keksiä monenlaisia tapahtumia.

Aiemmin museossa on tutustuttu elektroniseen musiikkiin, perjantaina vuorossa on burleskia. Neitolan tarkoituksena on uudistaa mielikuvaa museoista.

- Haluan ihmisten huomaavan, että museotilat taipuvat moneen. Pölyttynyt maine alkaa hiljalleen karista, kun museo muuttuu yhä elämyksellisemmäksi. Silti museo tarjoaa jatkossakin tietoa, jota ei välttämättä saa muualta, Neitola kertoo.

Tapahtumilla Neitola yrittää herätellä myös museoiden organisaatiota. Isoja tiloja kun on turha seisottaa tyhjinä.

Oulun taidemuseossa vietetään burleski-iltamaa perjantaina 14.12. klo 17-20.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.