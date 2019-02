Eläinten syöminen on täysin luonnollista ja jossain määrin hyvin hyödyllistäkin. Eläimet ovat syöneet toisia eläimiä satoja miljoonia vuosia ja ihminenkin on eläin - välillä saalistaja, välillä saalis. Eläintuotteiden tehotuotannossa on kyllä isoja ongelmia, joista osa voidaan ratkoa kielloilla ja rajoituksilla, mutta suurimmassa osassa tarvitaan enemmänkin rahaa ja työpanosta, esim. valvontaa.

Kannan kehityksen huomioivassa metsästyksessä ja ympäristöasiat huomioivassa eläinten hyvinvointiin panostavassa karjataloudessa en näe mitään luonnotonta tai väärää. Molemmat ovat historiallisia keinoja hankkia ja/tai säilöä ravintoa kasvukauden ulkopuolella. Elävässä eläimessä liha ei mene pilalle ja metsästä on historiallisesti saanut liharuokaa läpi vuoden. Metsästys on maaseudun väestölle ihan perinteinen tapa yhdistää ulkoiluharrastus ja ruoan hankinta.

Ihan hyvällä asialla tutkija tässä on, mutta jos eläinten syönti on hänestä - alleviivattakoon - luonnotonta, on ideologia valitettavasti päässyt livahtamaan faktojen edelle. Olisi aika herätä todellisuuteen.

Ihan mielelläni lihansyöntiä minäkin vähennän, mutta moniruokavaliorajoitteisena en tule sitä lopettamaan. Ostan mieluiten mahdollisimman eettisesti ja ekologisesti tuotettuja elintarvikkeita, mutta minua ei häiritse se, että eläin joutuu tähteni kuolemaan. Sellainen on ihan luonnollista.