Thaimaalainen hedelmien ja vihannesten veisto toi Wijittra Materolle mahtiyleisön Youtubeen

Thaimaalainen hedelmien ja vihannesten veisto tarjoaa silmänruokaa ja muuttaa ruoka-aineet koristeiksi. Pari vuotta sitten Wijittra Matero tarttui tähän perinteiseen käsityötaitoon, alkoi harjoitella ja julkaista videoita Youtubessa.

– Minulla oli aikaa, Matero sanoo.

Wijittra Matero saapui Suomeen kolmisen vuotta sitten. Suomenkielen opiskelun ohessa hän alkoi harrastaa koristeveistoa. Perusta siihen oli saatu kotimaassa, jossa sitä opetetaan kaikille koulussa.

Porkkanan veisto vaatii enemmän taitoa. KUVA: Ester van Dam

– Omena, vesimeloni, kiivi. Tomaatti ja porkkana. Kurkku on helppo, Matero luettelee hedelmiä ja vihanneksia, joita hän työstää veitsellä. Tuloksena on taidokkaita, kauniita ja hauskoja koristeita.

– Iso on helppo. Porkkanakukka on vaikea. Se on pieni.

Thaimaassa koristeveistolla on 700 vuoden perinne. Hedelmät ja vihannekset veistetään kukkien, kukka-asetelmien tai eläinten muotoisiksi. Tarkoituksena on, että ruokailija nauttii ateriasta myös näköaistilla.

– Ei arjessa, vaan hotelleissa, ravintoloissa, juhlissa, Matero kertoo.

Hän kuvaa harrastuksestaan videoita, joista osalla on jopa miljoonia katselukertoja.

– Ensin luulin, ettei kukaan tykkää. Monet tekee vain kukkia, siinä on ero, mitä minä teen. Lapset tykkää katsoa.

– Katson myös mallia, mutta yritän tehdä erilaista.

Jos haluat kokeilla veistämistä, tarvitset jonkin hedelmän tai vihanneksen lisäksi terävän pienen veitsen. Mallia voit katsoa Youtubesta, jossa Wijittra on julkaissut videoita nimellä Nidnoi Kitchen Esan-Thailand.

