Talvella jäät ryskäävät joskus niin, että on kuin drinkkilasissa asuisi – Asuntolaiva Tatjana on Jatan ja Mikon perheen koti

Toppilansalmen laiturissa seisoo tukevasti jäissä sininen asuntolaiva m/s Tatjana. Teräsrunkoinen laiva on ollut Jatta Räsäsen ja Mikko Siilasvuon perheen koti jo kuusi vuotta.

– Me ollaan tänään vähän kallellaan, Jatta Räsänen toteaa.

Veden korkeus vaihtelee suuresti, ja se saa jäissä kiinni olevan laivan kallistumaan enemmän tai vähemmän.

M/s Tatjana, yksi maailman pohjoisimmista asuntolaivoista talvisessa laituripaikassaan Toppilansalmessa. Jää asettaa omat haasteensa laivassa asumiselle. KUVA: Ester van Dam

Tatjanan tarina alkoi vuonna 1990 Moskovassa, jossa se rakennettiin rahtilaivaksi. Oulussa se on kuljettanut turisteja Värtön rannasta Turkansaareen. Pariskunta osti laivan ja alkoi rakentaa siitä asuntoa itselleen.

– Ravintolasalista tuli yhtenäinen oleskelutila, jossa on keittiö ja olohuone, Räsänen esittelee.

Olohuone päättyy keulassa komeilevaan ruoriin. Tatjana on hankittu kodiksi eikä sitä enää juuri käynnistetä seilaamista varten.

Vanhan ohjaamon tiloissa on suihku, pesukone sekä työtilaa. Makuutilat ja kompostikäymälä ovat ruumassa. Siellä on omat huoneet perheen lapsille, Inka Järviselle, 12, ja Roope Järviselle, 16. Konehuonetta hallitsee Scanian moottori.

Ruuman etuosaan on rakennettu omat huoneet perheen lapsille. Inka Järvisen huone kertoo hänen lempiväristään. KUVA: Ester van Dam

Asuntolaivan suurin kuluerä on lämmittäminen. Käytössä on ilmalämpöpumppu, sähkölämmitys ja puukamina. Aurinkopaneeleista tulee energiaa vesipumppuihin, liiketunnistimiin ja valaisimiin. Eläminen laivassa on luontoystävällistä, mutta arki vaatii vaivannäköä.

- Tämä on kuin mökkielämää. Vesi haetaan rannalta letkulla parin viikon välein. Veden kulutus on aika pientä. Laiska kun on, niin sitä koettaa säästellä.

Kesällä perhe viihtyy terassilla, nauttii uimisesta ja seuraa lintujen elämää ja hylkeitä. Auringonlaskut ovat mahtavia.

– Talvet kärvistellään ja kesät nautitaan, Siilasvuo summaa.

Laiva siirtyy kesälaituriin lähemmäksi salmen suuta. Siellä meri ja taivas aukeavat vielä enemmän.

– Jää on suurin tekijä, joka erottaa meidät etelän laiva-asujista. Joskus rytisee niin, että yöunet ovat vähissä. On kuin drinkkilasissa asuisi, Siilasvuo kuvailee.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.