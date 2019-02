Syömässä: Ysäribiiseja soittavan Sticky Wingersin kastike- ja dippivalikoima tuo kivasti vaihtelua annoksiin

Torikadulla sijaitseva siipiravintola Sticky Wingers on avoinna pääsääntöisesti ilta-aikaan, mutta perjantaisin on tarjolla myös lounas. Listalla on eri kokoisia siipiannoksia sekä päivän salaatti.

Täällä tarjoillaan lounasaikaankin pöytiin, joten istahdamme lokoisaan loossiin tutkimaan lounaslistaa. Päätämme ottaa pienimmän eli kymmenen kappaleen siipiannoksen sekä ”Boneless Wings” -annoksen, joka koostuu siipien tapaan valmistetuista kanan rintafilepaloista.

Dippiä ja kastiketta valitessa iskee runsaudenpula, sillä Sticky Wingers ei turhaan mainosta Suomen monipuolisinta siipikastikevalikoimaa. Dippejä on 14 ja kastikkeita peräti 16 eri vaihtoehtoa.

Sticky Wingers on yllättävän viihtyisä paikka. Läpiamerikkalainen sporttibaari on kyseessä juu, ja lätkää näytetään isoilla screeneillä. Telkkarit ovat kuitenkin mykistettyinä ja ravintolan musiikki on nostalgista ja hyvää. Näitä ysäribiisejä ei olekaan kuulunut missään vähään aikaan! Myös miljöö on mukavan viihtyisä isoine loosseineen ja värikkäine elementteineen. Lounasseurueita on muutamia, kaikki omassa rauhassaan.

Annoksissa kestää jonkin aikaa. Boneless Wings tulee pöytään haarukan kanssa. Tosiaan, tässä on siipiannos, jossa ei tarvitse sotkea sormiaan! Luksusta! Tuoreet porkkanat ja sellerit kruunaavat annokset.

Kymmenen siiven annoksella ranskalaisineen lähtee hyvin nälkä. Isoin lounasannoksista pitää sisällään 16 siipeä, joten siinä on syömistä jo raavaammallekin henkilölle.

Miedossakin kastikkeessa on potkua, ja Blue Cheese -dippiin on kiva dipata kasviksia. Soossit ovat siipiannoksen juju, joten on ilo huomata, että täällä niihin ei tarvitse pettyä. Eri kastikkeilla ja dipeillä saa myös annokseen kivasti vaihtelua, jos vaikka piipahtaisi siipilounaalla useampanakin perjantaina.

Sticky Wingers

Torikatu 21–23

Lounas tarjolla perjantaisin kello 11–15

Mitä maksoi: 10kpl siipiä+fries 9,90 euroa, 8kpl Boneless Wings+fries 12,90 euroa.

Hyvää: Boneless Wings on annos, jonka kanssa ei tarvitse sotkea sormiaan. Luksusta!

Erityistä: Todella kattava valikoima erilaisia siipikastikkeita ja dippejä, joilla annokseen saa vaihtelua.