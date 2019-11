Syömässä: Makujen Paljetti saa asiakkailta kehuja siitä, että monipuolinen lounas valmistetaan laadukkaista raaka-aineista

Paljetielle, Joutsensillan K-Supermarketia vastapäätä avattu lounasravintola Makujen Paljetti yllättää reilun kokoisilla tiloillaan. Vaikka ravintolasalilla on kokoa, se on kuitenkin onnistuttu loossien avulla sisustamaan viihtyisäksi. Lounasravintola on avannut ovensa elokuun alussa, ja kaikki näyttää vasta remontoidulta.

Kassahenkilö ottaa jokaisen asiakkaan iloisella tervehdyksellä vastaan, ja muistaa tarjota ravintolan lounaspassin. Sillä saa kymmenennen lounaan maksutta.

Listalla on tänään naudan paahtopaistia salottikastikkeessa, pariloitua kanan rintaa ja halloumjuustoa, lohkoperunoita, paholaisen hilloa ja itämaista linssikeittoa. Varsin vakuuttava ja monipuolinen kattaus!

Huomion vie heti kärkeen salaattipöytä, josta löytyvät niin tuoreet ananakset kuin vesimelonitkin. Salaattipöydästä löytyy myös ruokaisaa lisuketta broilerista loheen, joten pelkällä salaattiannoksellakin pärjäisi. Päädynkin ottamaan salaattini isolle lautaselle ja täydentämään sitä lämpimän pöydän kananrinnalla ja halloumijuustolla. Lisäksi maistelen keittoa.

Ratkaisua puoltaa sekin, että lohkoperunat vaikuttavat olevat varsin tuhtia tavaraa.

Keitto, jonka voisi helposti ajatella olevan vain se ”pakollinen” kasvisruoka, on erinomaisen hyvää ja taitavasti maustettu. Keiton sekaan on tarjolla itse tehtyjä krutonkeja, ihana idea! Täällä leivät ja leivonnaiset leivotaan itse.

Kanasalaattini toimii mainiosti. En muistakaan, että olisin lounasravintolassa saanut paistettua halloumia.

Asiakkaita Makujen Paljettiin tulee tasaisena virtana, mutta tilaa on sen verran reilusti, että enemmänkin mahtuisi. Hyvää palautetta kuuluu tulevan asiakkailta myös ihan spontaanisti, joten en selvästi ole ainoa, jonka silmin tässä on lounasravintola jossa on panostettu raaka-aineiden laatuun.

Pienet yksityiskohdat on myös huomioitu: lasten astiat ja aterimet löytyvät linjaston alusta ja uutuuttaan kiiltävissä wc-tiloissa mahtuu pyörähtämään niin vaunujen kuin pyörätuolinkin kanssa.

Jälkkäriksi on tänään kaura-omenapaistosta, joka on mehukasta ja maukasta.

Makujen Paljetti tarjoaa lounasta myös lauantaisin.

Makujen Paljetti

Paljetie 5

Lounas tarjolla arkisin kello 10–15 ja lauantaisin kello 12–15.

Mitä maksoi: lounas 9,90 euroa.

Hyvää: Sopii hyvin liikuntaesteiselle tai lastenvaunujen kanssa liikkuvalle. Lapset on huomioitu ravintolassa hyvin muutenkin.

Huomioitavaa: Lounas on katettu myös lauantaisin.