Syömäsä: Zeppelinin HelmiSimpukassa maistuu myös pihvivaihtoehto – ruokajuomana saisi olla ilman lisähintaa muutakin kuin vettä

Zeppelinin ostoskeskuksessa on tarjolla useita ravintoloita. Monella vatsa kurnii jo ennemmin, ja siihen lääkkeen tarjoaa vieressä olevan Shell-huoltamon HelmiSimpukka.

Ja jos lounaslista ei miellytä, samassa yhteydessä toimii Burger King.

Neljän viikon kiertävä lounaslista on sama kuin kaikissa Suomen HelmiSimpukoissa: painotus on kotiruuassa, mutta tarjolla on myös pihvivaihtoehto.

Tällä kertaa tarjolla oli broiler-sinihomejuustopastavuokaa, kebablihapataa ja riisiä sekä hernekeittoa ja pannaria. Pihvilounaana oli possun lehtipihvi Bearnaise-kastikkeella ja paistetuilla perunoilla.

Plussaa on sekin, että possun sijasta voi valita kana- tai härkäpapupihvin.

Koska hintaero pastan ja pihvin välillä oli vain 1,40, päädyin pihviin.

Noin kymmenen minuutin odotus on hyväksyttävä. Kokki itse toi hyvän lehtipihvin pöytään. Erillisestä pihviveitsestä plussaa.

Lehtipihvi oli sopivan kokoinen, ja kastiketta oli riittävästi. Itse pihviin oli uskallettu heittää pippuria. Varsin monessa lounaspaikassa makua löytyy vain kastikkeesta, jos siitäkään.

Myös keitetyt kasvikset olivat makoisia. Lisukkeena eivät suinkaan olleet listan mukaiset paistetut perunat, vaan ranskalaiset. Ne olivat muodin mukaisia kuorellisia, mutta rapeita.

Vaikka lista on läpi Suomen sama, paikallinen kokki kuitenkin valmistaa sapuskan – tässä tapauksessa hyvin.

HelmiSimpukka Zeppelin

Osoite: Zeppelinintie 1, Kempele.

Lounas: Ma–pe 10.30–15, la–su 11–15. Lounaslista netissä helmisimpukka.fi/kempele-zeppelin

Lounaan hinta: buffetlounas 9,50, keittolounas 6,95, pihvilounas 10,90.

Ruoka: Konstailematon kotiruokapainotteinen lista, myös pihvivaihtoehto.

Miljöö: 70 asiakaspaikkaa, hieman ahtaanoloinen.

Kiitämme: Pihvi hintansa väärti. Vastaavasta saa iltaravintoloissa pulittaa kolmatta kymppiä.

Toivomme: Ruokajuomaksi kuului vain vesi: lisäeurolla olisi saanut lasin maitoa tai jotain muuta juomaa. Jälkkäriksi muutakin kuin kahvi.