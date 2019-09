Syömäsä: Yksityiskohtiin panostavassa RE5T4UR4NT Konnektissa lounaskokemus nousee arjen yläpuolelle

Keskustan Technopoliksen alakerrassa sijaitseva lounasravintola, RE5T4UR4NT Konnekti nimeltään, on Fazerin omistama. Perustasoista lounassyöttölää odottava yllättyy: täällä on panostettu yksityiskohtiin, ja lounaskokemus nousee jopa hitusen arjen yläpuolelle.

Kaukana ovat ne ajat, kun lounasravintolat olivat kaikuvia halleja oransseine muovituoleineen. Konnektin ravintolasali koostuu kahdesta osasta: varsinaisesta ravintolasalista ja Technopoliksen aulasta, joka sekin on sisustettu mukavasti lounastajien käyttöön. Akustiikkaa on mietitty ja kalustus on kaunis.

Lounaslistalla on tänään kahta liharuokaa ja yhtä kasvisruokaa sekä salaatteja. Linjasto ei ole perinteinen tungoslinjasto, vaan ruuat on aseteltu esille kahteen eri tarjoilupöytään, joita molempia voi lähestyä periaatteessa vaikka neljästä eri suunnasta. Ruuhkaa ei siis pahemmin pääse syntymään.

Yksityiskohtiin on panostettu. Lautaset ovat täällä käteensopivia suorakulmioita, ja yhdelle lautaselle mahtuu hyvin sekä salaatti että pääruoka. Kikherne-ricottapihveille on ruohosipuliranskankermakastiketta ja lisukkeeksi linssi-papusalsaa. Papuja ja linssejä on muutenkin käytetty salaateissa.

Lihansyöjille löytyy porsasta pekonikastikkeessa tai mehevää broilerikiusausta.

Konnekti tarjoilee siis periaatteessa konstailematonta kotiruokaa, mutta ainakin meidän silmiimme kasvispuoleen on panostettu aivan erityisesti, ja yksityiskohtiin muutenkin: esimerkiksi leivän päälle löytyy omatekoista pestoa ja salaatin päälle voi heitellä krutongit, siemenet tai pähkinät. Sen puoleen ruokien esillepanossa kuin maussakaan ei ole laitoskeittiön tuntua.

Aterimet ja vesi löytyvät näppärästi pöydistä, joten tarjottimien kanssa sähläykseltä vältytään. Niitä ei ole täällä edes tarjolla.

Jälkkäriksi on tänään mansikkarahkaa.

Konnektista lounaan voi ostaa helposti myös mukaan: uusiopahvisia take away -pakkauksia löytyy valmiiksi toiselta sivupöydältä. Loppuun asti mietitty sekin, siis.

Huomioitavaa on, että Konnektista saa lounasta vain kello 13:een saakka. Myöhäiselle lounastajalle saattaa siis tulla kiirus. Ratkaisu on varmasti aivan toimiva, sillä lounaan ruuhkahuippu on lyhyt ja yhden aikaan on jo hiljaista.

RE5T4UR4NT Konnekti

Sepänkatu 20

Lounas tarjolla arkisin kello 10.30-13

Mitä maksoi: 10,50 euroa

Kiitämme: Esteettinen lounaskokemus, jossa on tavislounaaseen verrattuna hitunen luksusta.

Erityistä: Lounaan voi oikeasti helposti ostaa myös mukaan. Kaikki take away -tarvikkeet ovat esillä.