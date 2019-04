Syömäsä: Vähän tyyriimpää, mutta myös pikkuisen parempaa laatulounasta saa nauttia Lasaretin Virrassa

Hotelli Lasaretin ravintola Virta on ollut suljettuna hotelliremontin vuoksi, mutta nyt taas avoinna lounasasiakkaille. Ainakaan toistaiseksi remontti ei ole ulottunut Virran saliin saakka, vaan tuttu seisova pöytä ja kalusteet ovat ennallaan.

Lasaretin ravintola on paikka, jossa on usein saanut nauttia pikkuisen parempaa lounasta. Eipä ihme, sillä Virta on saanut myös Paistinkääntäjien tunnustuksen. Virran lounas maksaa 14 euroa, eli se on selvästi tyyriimpi kuin lounaat Oulussa keskimäärin.

Lounastaessamme Virran salissa aterioi vain yksi toinen seurue. Tämä lienee hotellin yhteydessä olevan lounasravintolan haaste: välillä väkeä on tapahtumien ansiosta jonoiksi asti, välillä on hiljaista. Olemme tosin liikkeellä hiukan tavanomaista lounasaikaa myöhemmin, reilusti jo puolen päivän paremmalla puolella. Useinhan lounastajat kasautuvat yhdentoista ja kahdentoista välille.

Harmiksemme koemme pienen pettymyksen salaattipöydässä. Osa tuotteista, kuten kurkut, näyttävät yön yli jääkaapissa levänneiltä, eivätkä houkuta. Melonit ja rypäleet sen sijaan näyttävät tuoreilta ja ovat kiva lisä salaattiin.

Paahdettu omena-kurpitsakeitto on makuelämyksenä erikoinen. Omenaa ei kovin usein keitossa kohtaa. Lasaretin kokkien vahvuus onkin aina ollut se, että he saavat ruuan maistumaan toiselta kuin kotikeittiössä. Tarjolla oleva uunilohi on maustettu tomaattisella kastikkeella ja lohen kyljessä tarjoiltava tartar-kastike vie kielen mennessään. Ai että! Lisukkeena on paahdettuja perunoita.

Kasvissyöjälle on tarjolla marokkolaista linssimuhennosta, joka kyllä menee meidän lautasillamme ennemmin lisukkeena kuin pääruokana. Kukkakaalia ja pinaattia sisältävä muhennos on muhevasti maustettu.

Lasaretin lounaaseen kuuluu aina myös jälkkäri. Tänään tarjoillaan pannukakkua hillolla ja kermavaahdolla. Gluteenittomalle ruokailijalle tuodaan keittiöstä jälkkäri erikseen. Erikoisruokavalioita noudattavia pyydetään muutenkin olemaan yhteydessä keittiöön, mikäli linjastosta ei löydy sopivaa syötävää. Tässä paikassa palvelu on aina ollut huippuluokkaa.

Lasaretissa tee on valmiiksi haudutettu termarikannuun, mikä säästää teepussien kanssa räpeltämiseltä.

Lasaretin etuihin kuuluvat myös oven edestä löytyvät, maksuttomat pysäköintipaikat.

Ravintola Virta

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13

Lounas tarjolla ma-pe 10.30–13.30

Mitä maksoi: Lounas seisovasta pöydästä 14 euroa

Hyvää: Maukasta ja laadukasta ruokaa, jossa maistuu Lasaretin kokkien ammattitaito.

Kehnoa: Osa salaattipöydän antimista ei anna aivan tuoretta vaikutelmaa.