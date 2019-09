Syömäsä: Uudistunut ja akustiikkaan panostanut Pizza & Buffa tarjoilee jokaiselle jotakin automarketin kyljessä

Limingantullin Prisman yhteydessä sijaitseva ravintola Pizza & Buffa uudistui kesällä. Nykyinen ravintolamaailma, johon kuuluu myös kahvila ja Hesburger, on oma kokonaisuutensa ja aivan täysiverisen ravintolan tuntuinen, vaikka automarketin kyljessä sijaitseekin.

Iso osansa on akustiikalla. Se on rakennettu kokonaan uusiksi siten, että ravintola on seinämien sisällä, eikä osa koleaa, kalseaa ja kaikuvaa myymälää. Materiaalit ja valaistus on mietitty ja miljöö on viihtyisä.

Pizza & Buffasta saa nimensä mukaisesti pizzaa ja kotiruokaa. Buffetlounas, johon kuuluvat molemmat edelliset ja lisäksi salaattipöytä, kustantaa 10,90 euroa. Pelkän salaattibuffetin saa 7,90 eurolla. Iltaisin ja viikonloppuisin buffet on hiukan hintavampi.

Buffa maksetaan kassalle, joka tahtoo jonkin verran ruuhkautua, sillä se on samalla pizzalinjaston aloituskohta. Vähän sormi suussa tässä joutuu olemaankin, sillä pizzojen täytteitä ei ole missään mainittu – paitsi netissä, jos hoksaa katsoa. Pizzaa saa myös toivoa, ja gluteenittomalle ruokailijalle tehdään kokonaan oma pizzansa – joko kokonainen tai puolikas.

Kotiruokapuolella on tänään tarjolla listan mukaan bbq-nautaa ja silakkapihvejä, mutta samassa linjastossa näyttää olevan myös muita ruokia, mikä hiukan hämmentää. Perunoiksi luulemamme lisuke osoittautuu ehkä nauriiksi. Silakkapihvit ovat makoisia ja niiden soossi raikasta.

Salaattipöytä on Pizza & Buffassa monipuolinen ja värikäs, ja siitä löytyy useampaakin omatekoisen oloista sorttia. Erityisesti coleslaw, marinoidut porkkanat, marinoitu punasipuli ja oliivit maistuvat meille tänään. Mukana on myös ruokaisampia salaatteja, joten halutessaan salaatitipöydästäkin saisi kyllä vatsansa täyteen.

Buffettiin kuuluu myös virvoitusjuoma tai vissy.

Gluteenitonta pizzaa pitää luonnollisesti hiukan odotella, sillä se tuodaan pöytään. Varaa vatsaan kannattaa jättää, sillä vaikka pizza on ”oma”, siitä ei saa loppuja kotipakettiin vaan se on osa buffettia.

Pizza & Buffassa tuntuu tavallisena maanantaina lounastavan sekä työssäkäyviä, työmiehiä, perheitä että eläkeläisiä. Tässäpä lounasravintolan konsepti tiivistyykin: sieltä löytyy jokaiselle jotakin.

Merkillepantavaa on, että henkilökunta siistii linjastoja koko ajan. Lounaaseen kuuluu kahvi tai tee. Teetä löytyykin haudutettuna peräti kahta eri sorttia.

Pizza & Buffa Limingantulli

Nuottasaarentie 1

Avoinna: ma-to kello 10.30–19, pe kello 10.30–20, la kello 11–20, su kello 11–18.

Mitä maksoi: Buffet 10,90 euroa.

Kiitämme: Uudistusta, jossa ravintolamaailma on vieläkin selkeämmin erotettu myymälästä omaksi, viihtyisäksi tilakseen.

Erityistä: Pizzabuffettiin saa toivoa pizzaa haluamillaan täytteillä, ja gluteenittomalle ruokailijalle tehdään oma pizza.