Syömäsä: Tuiran ytimessä tarjoillaan lounaalla kiinalaista laatubuffetia ystävällisen palvelun saattelemana

Merikosken kiinalainen, viralliselta nimeltään Merikosken Grilli & Chinese Fast Food, nököttää omassa rakennuksessaan Merikoskenkadun ja Koskitien kulmauksessa. Ravintolan takaa löytyy näppärästi puolen tunnin kiekkopaikkoja.

Ulkoa hiukan jo elämää nähneen rakennuksen julkisivun ei pidä antaa hämätä. Ilmeisesti melko vastikään remontoitu Merikosken kiinalainen on tiloiltaan siisti ja valoisa, kun ikkunoita on vähän joka suuntaan.

Buffet maksaa arkena 10,40 ja se sisältää juoman. Kunnioitettu TripAdvisor on listannut Merikosken kiinalaisen viiden parhaan oululaiskinkkilän joukkoon, eikä ihme. Palvelu on ystävällistä ja buffetti monipuolinen.

Erityisesti salaattipöytä on selvästi tuoreempi ja raikkaampi kuin tämän tyyppisissä buffeteissa usein. Salaateissa löytyy niin erilaisia kaalipohjaisia salaatteja kuin kimchi-tyyppistäkin salaattia.

Lämpimistä ruuista löytyy jopa kalavaihtoehto, joka tuppaa olemaan kiina-buffeteissa harvinaista herkkua. Sushiakin salaattipöydässä on, mutta ei mitenkään yltäkylläisesti.

Kasvissyöjälle ei tänään ole tarjolla kuin kevätkääryleitä salaattipöydän antimien lisäksi, joten siitä miinusta.

Ruokailu sujuu mukavasti suojaisissa loosseissa, joissa liki jokaisessa näyttää olevan myös pistokkeita. Tänne voisi hyvin tulla siis myös läppärilounaalle, jos mielii vaihtaa maisemaa konttorista lihapatojen ääreen.

Pöydästä löytyy soijaa ja chilikastiketta, ja tulisuuden ystäville chiliä löytyy viipaleina myös buffetista. Tavallisena arkipäivänä lounastajia näyttää käyvän tiuhaan. Merkillepantavaa on, että jokaiselle huudetaan iloiset heipat mennen, tullen.

Buffetiin kuuluu myös jälkkäri, joka on tänään pieni juustokakun pala. Tarjolla on myös suklaata ja jäätelöä. Jälkkärikahvin voi kiireinen lounastaja napata myös suoraan take away -kuppiin.

Kaiken kaikkiaan lounaskokemuksesta jää vain yksi marmatuksen aihe: servetit! Liki läpinäkyvän ohuet, pikkuruiset jäätelökioskiservetit vaihtoon, pliis!

Kanansiipien kanssa tuuskaaminen osoittautui niiden kanssa aivan onnettomaksi räpellykseksi, eivätkä moiset servetin irvikuvat muutenkaan mielestämme kuulu tämän tasoiseen ravintolaan. Jos jossain oli tarjolla parempia, ne eivät osuneet silmiimme.

Merikosken Grilli & Chinese Fast Food

Merikoskenkatu 2

Avoinna: lounasbuffet arkisin kello 10.30–15. Viikonloppuisin kello 12–17.

Mitä maksoi: buffet arkena 10,40 euroa.

Kiitämme: Monipuolinen ja tuore salaattipöytä josta löytyy itse tehtyjä salaatteja.

Moitimme: Lämpimän kasvisruuan puuttumista ja onnettomia servettejä.