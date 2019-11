Syömäsä: Toppilan Lilan mykistävän isoissa pitsoissa on jättimäisesta koosta huolimatta riittävästi täytteitä

Korviimme on kiirinyt, että Toppilassa sijaitsevasta Pizzeria Lilasta saa Oulun isoimmat pizzat. Asiahan täytyy lähteä tarkistamaan paikan päälle.

Koskelantien varressa sijaitsevan Lilan ohi on tullut ajettua lukuisia kertoja, mutta julkisivu ei ole houkuttanut käymään. Siksi yllätys onkin suuri, kun astumme sisään ravintolaan: se on reilun kokoinen, loossein sisustettu, siisti ja erittäin viihtyisä. Ulkokuori hämäsi meidät totaalisesti.

Lilan menu näkyy valotaululla tiskin yllä hiukan hankalasti, mutta veikkaanpa, että meistä poiketen moni tietää jo ovesta sisään astuessaan, mitä tilaa.

Pizzoja on listalla maltillinen määrä, mutta mukana on myös kolmen täytteen Oma suosikki. Valitsemme sellaisen, sekä specialpizzoihin lukeutuvan Toppilalainen-pizzan gluteenittomana, Toppilassa kun kerran ollaan. Lilasta saa myös burgereita ja annoksia, joista valitsemme kanakorin.

Arkena lounasaikaan kaikki annokset sisältävät pienen juoman. Myös salaatti sisältyy, ja salaattipöydästä löytyykin kelpo valikoima raikkaita ja tuoreita salaatteja. Pientä ekstraa ovat nachot ja kuivatut hedelmät, joilla salaattinsa voi koristella. Plussaa myös tuoreesta melonista.

Kun ruuat saapuvat pöytään, koko kolmen hengen seurueemme menee hetkeksi sanattomaksi. Lilan pizzoilla tosiaan on kokoa! Gluteeniton Toppilalainen on normaalin pizzan kokoinen, ja sen rinnalla tonnikalaa, oliiveja ja mozzarellaa sisältävä pizzamme on melkein kolminkertainen. Jättimäisestä koosta huolimatta täytteissä ei ole säästelty.

Härkää, tomaattia, punasipulia, majoneesia ja rucolaa sisältävä Toppilalainen on niin ikään reilusti täytetty. Makusinfonia toimii hyvin: härkä on pohjalla leikkeleenä ja tomaatti ja reilu rucolakerros raikastavat tuhtia mättöä.

Kanakorikin on kooltaan sellainen, että sillä hoituisi raavaammankin miehen nälkä.

Iskemme lähes epätoivoisina ruokiemme kimppuun, tiedostaen onneksi, että salaattipöydän kyljessä on foliorulla kotiin pakkaamista varten.

Ruokaillessamme ravintolaan tulee porukkaa sekä syömään paikan päällä että ostamaan ruokaa mukaan. Palvelu on ystävällistä. Pieni miinus siitä, että myöhemmin huomamme kuitista, että gluteenittomasta pohjasta on veloitettu kaksi ja puoli euroa. Ekstramaksu on aivan ookoo, mutta olisi hyvä mainita siitä asiakkaalle.

Lopulta käy niin, että meillä on lähtiessämme ruuistamme mukana yli puolet. Tänne poikkeamme ehdottomasti uudelleen.

Pizzeria Lila

Koskelantie 66

Avoinna: ma–pe 10.30–22, la–su 11–22.

Mitä maksoi: Kolmen täytteen pizza 8,50 euroa, specialpizza Toppilalainen 10,50 euroa, iso kanakori 10 euroa.

Kiitämme: Viihtyisää miljöötä. Ravintola on yllättävän iso!

Erityistä: Oulun isoimmat pizzat? Pizza ei mahdu pizzalautaselle vaan tarjoillaan jättimäisellä alustalla.