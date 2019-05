Syömäsä: Suomalainen Arnolds-ketju tarjoaa raikasilmeisen vaihtoehdon suolaisen ja makean nälkään

Kahvilaketju Arnoldsista saa donitsien lisäksi myös suolaista purtavaa. Kale! päätti testata Arnoldsin salaatit ja siinä sivussa myös donitsien uutuusmaun.

Salaatteja saa Arndoldsin nettisivujen mukaan ”osasta kahviloista”, ja ainakin Valkean Arnoldista niitä löytyy. Erilaisia salaattivaihtoehtoja löytyy peräti yhdeksää eri sorttia. Näistä päätämme testata Vege Avocadon ja Salmonin.

Tarjoilijahenkilö kysyy aluksi krutonkien laatua, eli millaisesta bagelista haluamme krutonkimme. Valitsemme täysjyvän, lienee aivan hyvä.

Koska emme ole varmoja salaatin täyttävyydestä, otamme kylkeen myös Veggie-toastin.

Salaatin, juoman ja donitsin voi tilata combona hintaa 10,90 euroa, ja sehän passaa meille. Donitsin saa komboonsa vapaasti valita vitriinistä. Päädymme maistamaan kauden uutuusmakua Rocky Roadia sekä jo hyväksi kokeiltua Kinuski Cremeä.

Monista pikaruokapaikoista poiketen Valkean Arnoldsin miljöö on oikein kiva, ainakin, jos valitsee pöydän ikkunan edessä olevalta ”sillalta”. Piippuhyllyltä on mukava katsella Valkean tohinaa.

Ihan ensimmäiseksi naurahdamme ”krutongeille”. Bagelista leikatut pehmeät leivänpalaset eivät tosiaan ole krutonkeja nähneetkään. Onneksi niitä voi väistellä.

Salaatit tuottavat pienen pettymyksen. Vinegrettiä on säästelty, joten yleisvaikutelma on kuivahko. Se, mistä eniten annamme miinusta, ovat salaatin joukkoon pilkotut kovat kantapalat. Lopulta väisteltäviä sattumia jää salaattiin melko tavalla.

Toast sen sijaan ansaitsee kaikki ylistykset. Fetajuustoa, aurinkokuivattua tomaattia, artisokkaa ja pestoa sisältävä paahtoleipä on näppärästi halkaistu kolmioiksi, joten sen voi helposti jakaa kahdelle. Maku on aivan taivaallinen! Toast on mainio lisä salaattien kylkeen tai sellaisenaan suolaisena välipalana.

Donitsit ovat taattua Arnolds-tavaraa, joilla aivan taatusti lähtee makeannälkä parhaimmillaan useaksi päiväksikin. Rocky Road -uutuusmaku yhdistelee kivasti suolaista ja makeaa.

Harva ehkä hoksaa, että Arnolds on kotimainen ketju, niin amerikkalaisena se näyttäytyy. Sen visuaalinen ilme on raikas ja pirteä servettejä ja limukkakippoja myöten. Mutta miksi salaatit tarjoillaan muovikulhoista, kun vaihtoehtojakin on?