Syömäsä: Satamaravintolan lounaalla tarjoillaan jokaiselle jotakin merihenkisessä miljöössä Möljän sillan kupeessa

Toppilansalmessa sijaitseva Oulun Satamaravintola on miljööltään aidosti erilainen. Ulkoapäin persoonallisen näköisestä rakennuksesta ei uskoisi, kuinka viihtyisä se on sisältä. Sisustus on tummahko ja merihenkinen: on verkkoja, pienoismalleja ja mereen liittyvää rekvisiittaa ja taidetta. Ravintolasalin ovella lukee: ”messi”. Asiakaspaikkoja on reilusti.

Toppilansalmen ollessa massiivisen rakennusbuumin alla, Satamaravintola on varmastikin saanut työmiehistä mukavaa potkua. Lounasta on tarjolla arkipäivisin, ja joka päivälle on listalla ainakin kaksi lämmintä ruokaa ja keitto. Lisäksi lounas sisältää pizzabuffetin. Jokaiselle löytyy siis varmasti syötävää, etenkin, kun salaattipöytä yllättää runsaudellaan: se ei kikkaile erikoisuuksilla, mutta mukana on perusjuttujen lisäksi muun muassa lohta ja tonnikalaa, joilla salaatista saa helposti ruokaisan ja jopa pääruuan. Salaatin höysteeksi on tarjolla siemeniä ja pähkinöitä.

Maistelemme broilerin lehtipihviä, joka on ohueksi nuijittu broilerinfile ja varsin makoisa sellainen. Ravintolan ulko-ovi on auki, joten huomaamme valinneemme vähän vetoisat paikat. Lounastajia marssii sisään ja ulos, ja heitä tuntuu olevan joka lähtöön: niin työmiehiä kuin alueen asukkaitakin.

Satamaravintola on varsin kelpo työmaaruokala. Sen ikkunoista voi seurata aitiopaikalta Toppilansalmen rakentumista Möljän sillan kupeessa. Useampia työmaita on kesken molemmilla rannoilla, joten alue on vielä paikoin hyvin keskeneräisen näköinen. Toivottavasti Satamaravintola pysyy muutoksessa mukana, kun alue alkaa valmistua ja ravintolan asiakkaat ovat enemmän asukkaita kuin työmiehiä. Tällä hetkellä Satamaravintola pitää oviaan auki joka päivä peräti iltakymmeneen saakka, ja lounaan lisäksi listalta voi tilata muun muassa pizzaa, kebab-annoksia ja hampurilaisia.

Henkilökunta on ystävällistä ja panostaa siisteyteen ja viihtyvyyteen. Lounaaseen kuuluu myös jälkkäri.

Toppilan satamalla on pitkät perinteet. Olispa mukava ajatus, että historiaa olisi koottuna Satamaravintolan seinille vaikkapa kuvina ja teksteinä, alueen nykyisten asukkaiden iloksi.

Oulun Satamaravintola

Satamatie 35

Avoinna: ma–pe kello 9–22, la–su kello 12–22. Lounasbuffet tarjolla kello 10.30–14.30.

Mitä maksoi: 9,80 euroa

Kiitämme: Aidosti erilaista, merihenkistä miljöötä.

Erityistä: Satamaravintolan ikkunoista voi seurata aitiopaikalta Toppilansalmen rakentumista Möljän sillan kupeessa.