Syömäsä: Salaattipöydän antiin satsaava ja monipuolinen Plan B taltuttaa nälän

Oulun pizza- ja ravintolatarjonta laajeni kesäkuussa, kun keskustan Kotipizzan tiloihin muuttanut Plan B avasi ovensa. Facebookissa toimivan Känkky Oulu -ryhmän kommenteista päätellen paikka on kokeilemisen arvoinen, sinne siis!

Ravintoloitsijat ovat onnistuneet muuttamaan entisen Kotipizzan tilat oikein mukaviksi ja silmää miellyttäväksi. Yksinkertaisuus on kaunista. Paikan siisteys on kiitettävällä tasolla. Vaikka ruokailijoita on jonkun verran paikalla, ei likaisia pöytiä ole näköpiirissä. Mukavana lisäpalveluna toimivat useat pistorasiat, joten ruokailun ohella voi kätevästi ladata mobiililaitteet.

Paikan ruokalista tuo veden kielelle. Lista on monipuolinen ja se sisältää erilaisia hampurilaisia, pizzoja, salaatteja, risottoja sekä pasta-annoksia. Lisäksi annoksiin kuuluu monipuolinen salaattipöytä ja juoman saa veloituksetta lounasaikaan. Kahviakin on asiakkaille tarjolla ruokailun päätteeksi.

Salaattipöydässä on tarjolla monenlaisia elementtejä ja kastikkeita. Salaattipöytä tuo mieleen jopa naapurustossa olevan Da Marion, sillä kokit ovat selvästi satsanneet pöydän monipuoliseen tarjontaan.

Tällä kertaa Kalen! testiin päätyvät pasta carbonara-annos sekä Special Opera Pizza, ihan vain sen vuoksi, jotta selviää mitä kinkkua paikka käyttää tuotteissaan. Vaikka listalla on erikseen mainittu palvikinkku, toive aidosta pizzakinkusta pyörii mielessä.

Ensimmäisenä pöytään tuodaan herkulliselta näyttävä carbonara. Kermainen annos on täyttävä ja pasta on sopivan kypsää, juuri niin kuin kuulukin. Pekonin määrässäkään ei ole pihistelty. Vaikka annos ei täytä aidon ja alkuperäisen carbonaran kriteereitä, on annos kokonaisuutena maistuva ja hintansa arvoinen.

Pastan jälkeen on aika siirtyä pizzan pariin. Pettymykseksi tämäkin ravintola käyttää täytteenään halpaa suikalemakkaraa, jota ei edes nykyisin saisi kutsua kinkuksi. Pizza toimii kyllä kätevänä nälän sammuttajana, mutta sen suurempia makuelämyksiä se ei tuo testaajalleen. Koska alueella on paljon hyviä ja pitkät perinteet omaavia pizzerioita, kannattaisi pizzoihin panostaa hieman enemmän.

Paikan palvelussa ei puolestaan ole mitään moitittavaa. Tarjoilija osaa asiansa ja on selvästi asiakaspalvelun ammattilainen. Ensimmäisen kerran pizzeriassa koin ja näin tilanteen, jossa tarjoilija kiersi pöydissä välikäynneillä kysymässä ruoan maistuvuudesta – tästä voisi moni ottaa mallia.

Plan B

Missä: Torikatu 18, 90100 Oulu

Miljöö: Miellyttävä ja puhdas.

Mitä: Laaja-alaisesti ruoka-annoksia burgereista risottoihin.

Hinta: 9 – 12 euroa.

Toivomme: Pizzat kuntoon! Halvimmilla täytteillä ei pitkälle pötkitä.

Kiitämme: Paikka oli mukavan puhdas, asiakaspalvelu alueen parhainta, salaattipöytä ja paikan monipuolisuus – valinnanvaraa on paljon.