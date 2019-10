Syömäsä: Ravintola Perla tarjoilee harvinaisen edullista, mutta silti monipuolista lounasta Etu-Lyötyssä

Lyötynkadulla sijaitseva Ravintola Perla tarjoilee lounasta ja Ala carte -listan ruokia kuutena päivä viikossa. Nettisivuilla ravintola kirjoittaa isoin kirjaimin käyttävänsä annoksissaan suomalaista lihaa, josta ruokapaikka ansaitsee ensimmäiset pisteet ja papukaijamerkit. Hyvän mielen tuo myös lounaan hinta, sillä näin monipuolista lounasta ei alle 10 euron hintaan löydä enää kovinkaan helposti.

Testipäivänä ruokalistalla on kookoskalakeittoa, spagetti carbonaraa, teryakihärkää perunoilla sekä jälkiruokana kiisseliä. Hintaan sisältyvät luonnollisesti runsas salaatti- ja leipäpöytä.

Ravintolan tilat ovat todella isot ja pöytäryhmiä on useita. Samassa tilassa toimii myös kahvio, josta pystyy ostamaan pieniä herkkuja, jos lounasruoka tuntuu liian tuhdilta. Ruoka on aseteltu perinteiselle lounaslinjastolle, josta ruoka kootaan itse lautaselle.

Kookoskalakeitossa on makua. Yleensä pakasteseistä tehty keitto ei maistu hyvälle, mutta kookos pelastaa kokonaisuuden. Sattumia on runsaasti. Kyytipoikana toimii tuore rieska aidon voin kera.

Sen sijaan pasta-annos ei ole onnistunut. Ruoka kyllä näyttää hyvältä, mutta kaikki maut puuttuvat. Lisäksi pasta on kylmähköä ja kananmunaa on käytetty selvästi liikaa. Edes maustepöydän mausteet eivät pelasta annosta.

Onneksi muutakin ruokaa on tarjolla. Teryakihärkä on maistuvinta lounasruokaa, mitä olen pitkään aikaan päässyt maistamaan. Teryaki vaikuttaa itsetehdyltä, ja härkä on todella mureaa. Perunat sopivat annokseen hyvin, etenkin kun ne on keitetty oikein. Pelot kumiperunoista eivät käy toteen. Allekirjoittanut on nopeasti santsaamassa lisää.

Jälkiruoaksi tarjolla oleva omena-kanelikiisseli tuo mieleen omat kotitaloustunnit vuosien takaa. Jälkiruoaksi varma valinta, sillä kiisseliin on hyvä päättää kokonaisuudessaan onnistunut ruokailu.

Ravintola Perla

Missä: Lyötynkatu 7

Lounas: Arkisin klo 10.30-14, lauantaisin klo 12-16

Hinta: Buffetlounas 9,90 €, salaatti/keittolounas 8,50 €. Lauantaisin 17 €.

Kehumme: Härkäannos onnistunut, monipuolinen tarjonta.

Toivomme: Ruokien lämpötiloissa huolellisuutta.