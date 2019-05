Syömäsä: Perinteisellä grilliruualla on vankkaa kysyntää Ruskon jätekeskuksen kupeessa

Ruskon jätekeskukseen menevän tien varresta löytyy Ruskon Grilli & Café, joka vietti alkukeväällä yksivuotissynttäreitään. Täytyy myöntää, että paikan sijainti kaatopaikan kupeessa tuntuu äkkiseltään hiukan hassulta, mutta eläpä mittään: perinteistä grilliruokaa tarjoavalle putiikille on selvästi kysyntää täällä, missä raskas kalusto kolistelee aamuvarhaisesta alkaen.

Ruskon Grilli & Café on sitäpaitsi yllättävän siisti grilliksi. Korkea ja valoisa liiketila, nätisti ja nykyaikaisesti sisustettu parikymmenpaikkainen ravintolasali ja ystävällinen palvelu, mitäpä sitä muuta tarvitaankaan. Rasvankäry ei lyö ovelta silmille, ja paikka on pidetty siistinä.

Ruskon grillin lista ei varsinaisesti tarjoa yllätyksiä. Kebabit leikataan täällä kokonaisesta kebab-vartaasta, joten testaamme Kebab fifty-fiftyn, joka sisältää kebablihan lisäksi puolet salaattia ja puolet ranskalaisia. Kebabit saa täällä myös tuplalihalla. Kebabin lisäksi tilaamme Fish’n Chips -annoksen.

Grillillä ei ole muita lounastajia, mutta vahva veikkauksemme on, että varsinainen kohderyhmä on syönyt lounaansa aiemmin kuin me, jotka olemme paikalla reilusti puolen päivän jälkeen.

Annokset tuodaan nopeasti pöytään. Grilliruoka on grilliruokaa, vaikka upporasvassa paistaisi. Ei siis välttämättä erityisiä gurmee-elämyksiä, mutta tasavarmaa, hyvää näläntappoa. Fish’n Chips -annoksessa on hyvin maustettuja ranskalaisia todella reilusti ja kebab-annoksellakin lähtee takuulla nälkä.

Muoviset astiat ja aterimet vähän laskevat tunnelmaa muuten niin siistissä ja ravintolamaisessa miljöössä. Oikeat aterimet ja lautaset olisivat pieni, mutta olennainen upgreidaus.

Ruskon Grilli & Cafésta saa myös aamiaista, aamiaismenusta löytyy peräti neljää eri sorttia Kevyt-Esasta munakasversioon, hintaan 5,90 euroa. Näppärä idea, sillä aamiaisnälkäistä kuskia lipuu ohitse varmasti heti kahdeksasta alkaen kun ovi avataan. Lounastajia ajatellen paikka ei ole kaukana Ruskon teollisuusalueeltakaan.

Ruskon Grilli & Cafésta löytyy kesäaikaan myös pieni patio. Paikassa on A-oikeudet ja santsikuppi kahvia kuuluu hintaan.

Ruskon Grilli & Café

Louhimontie 2–4

Avoinna: ma–pe kello 8–18, la kello 10–16

Mitä maksoi: Kebab fifty-fifty 7,90 euroa, Fish’n Chips 8,90 euroa.

Kiitämme: Siisti, nätisti sisustettu, valoisa ja rasvankärytön grilli.

Moitimme: Muovisia välineitä. Ruskon Grilli & Café ansaitsisi parempaa.