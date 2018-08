Syömäsä: Oulu sai aidon bistron Saaristonkadulle

Onnikat huristavat pitkin Saaristonkatua ja seisahtuvat Rotuaarin pysäkille pohjoisen suuntaan mennessään.

Vilkkaan liikenteen unohtaa heti kun astuu sisään Nelivitosta vastapäätä sijaitsevaan Simply Sandwich Bistroon, jonka omistaja Kati Mertaniemi häärää tiskin takana ja toivottaa asiakkaita tervetulleiksi vasta avattuun ravintolaansa.

Nimensä mukaisesti konsepti on yksinkertainen: tarjolla on lounasaikaan joko salaattia tai patonkia, johon valitaan pääraaka-aine päivittäin vaihtuvasta valikoimasta ja sen jälkeen lisätään itse loput täytteet buffetpöydästä.

Salaatti maksaa reilun euron enemmän kuin leipä, mutta kummankin annoksen hinta on kuuden-seitsemän euron pintaan. Kevyt bistroruoka on oivallista piknikevästä, minkä monet ovat huomanneetkin, sillä take away -annoksia haetaan Mertaniemen mukaan paljon.

Täytevalikoimassa on seitsemän vaihtoehtoa, joista löytyy esimerkiksi kanaa ja halloumijuustoa. Saatavilla on sekä laktoositonta, gluteenitonta että vegaanista ruokaa.

Testiryhmämme valitsee täysjyväpatongin vuohenjuustolla ja salaatin falafel-pyöryköillä.

Buffetpöydän valikoima vaihtuu myös päivittäin, sen mukaan millä tuulella Mertaniemi itse on. Tämänpäiväisestä valikoimasta saa kasattua kevyen, mutta täyttävän annoksen. Plussaa on se, että salaatit eivät ui majoneesissa mutta ovat silti täynnä makua.

Ruuan kylkeen saa samaan hintaan jäävettä, mutta tarjolla on myös virvoitusjuomia, siideriä, olutta ja viiniä, jälkimmäisiä myös alkoholittomina.

Paikka on auki tällä hetkellä arkisin päiväsaikaan ja lauantaisin myös illalla. Silloin paikalle voi tulla istumaan rennosti iltaa viiniä ja vaikkapa etanoita nauttien. Voisin kuvitella, että bistrossa olisi mukava viettää leppoisaa treffi-iltaa.

Hillitty puu hallitsee sisustusta ja sitä on maustettu rouhealla tiilellä ja nahkaisilla yksityiskohdilla.

Keskellä hellepäivää ravintolassa on hiljaista, mutta kylmemmällä säällä bussipysäkin läheisyys voi nostaa kävijämäärää huomattavasti. Omistaja Mertaniemi pohtiikin keittobuffetin lisäämistä valikoimaan talvea vasten.

Ruoka on todella hyvää ja sillä saa vatsansa täyteen. Parasta kokemuksessa oli se, että annoksen sai koota itse. Sillä pystyi hyvin vaikuttamaan aterian täyttävyyteen ja makuyhdistelmiin.

Emme löydä paikasta moitteen sijaa, mutta jos jotain täytyy keksiä, niin joku jälkiruokavaihtoehto olisi ollut mukava päätös maittavalle aterialle. Patonkia oli vähän vaikea syödä sotkematta, kunnes hoksasin kääräistä sen kunnolla paperiin.

Simply Sandwich Bistro

Osoite: Saaristonkatu 13.

Aukioloajat: Ma-Pe 9-18, la 16-23, sunnuntaisin suljettu.

Tarjolla: Simppeliä bistroruokaa ja virvokkeita.

Kiitämme: Buffetpöydän salaatit eivät uineet majoneesissa. Annoksen sai koota itse.

Erityistä: Gluteeniton leipä on kuulemma Oulun parasta. Useampi vaihtoehto alkoholitonta viiniä.