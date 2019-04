Syömäsä: Nälkä lähtee kolmen buffetin lounaalla Ruskon Baabelissa

Kaijonharjussa jo pitkään vaikuttanut Baabel on laajentanut Ruskoon. Ruskon Baabelissa on tarjolla maanantaista perjantaihin noutopöytälounas joka koostuu kolmesta elementistä: pizzabuffetista, kebab-buffetista ja vaihtuvista kotiruuista. Lounaaseen kuuluu myös salaattipöytä. Valikoima on siis todella monipuolinen.

Perjantaina puolen päivän aikaan yllättävän tilavaksi osoittautuvassa Ruskon Baabelissa on runsaasti lounastajia. Kauluspaidat ja huomiovaatteet lounastavat Baabelissa sulassa sovussa. Oven edessä on runsaasti parkkitilaa, joten vaikka sijainti on pikkuisen syrjäinen, autolla pääsee pihaan.

Kotiruokaa on tarjolla kahta sorttia, ja tänään ne ovat uunilohi ja broilervartaat. Lohta on lisäksi tehty kahteen laariin: kermalla ja ilman. Nerokasta erikoisruokavalioiden huomioimista!

Tekee mieli maistaa vähän kaikkea. Uunilohi toimii hyvin, ja vartaissa maistuu grillattu maku. Pizzabuffetin pizzat hupenevat nopeasti, kun paikalle sattuu isompi seurue. Vajeeseen reagoidaan nopeasti ja pian pizzaa on taas tarjolla.

Salaattipöydästä löytyy muutakin kuin pussista tyhjennettyjä sortteja, kuten feta-oliivi-punasipulisalaattia ja ah, omatekoista tsatsikia! Sitä onkin näppärä annostella kebab-annokseensa, jonka kylkeen voi buffasta valita riisin, ranskalaiset tai salaatin. Myös salaatinkastikkeet vaikuttavat omatekoisilta.

Ruskon Baabelissa lähtee taatusti nälkä, paitsi ehkä kasvissyöjällä. Listalta voi sitten toki tilata kasvisannoksenkin ja ehkäpä pizzanpaistajalle voi myös esittää toiveita. Juomaksi on tarjolla vettä, maitoa, mehua ja kotikaljaa, ja jos haluaa ruokajuomakseen limsan, sen saa eurolla.

Lounasta on tarjolla peräti neljään saakka, joten myöhäinenkin lounastaja ehtii apajille. Jälkkärikahvi ja -tee kuuluvat lounaan hintaan.

Ruskon Baabel



Voimatie 1

Avoinna: ma–pe 10–16

Mitä maksoi: lounasbuffet 9,90 euroa

Kiitämme: Monipuolisuutta ja kotitekoisia sooseja

Erityistä: Lounasbuffet on avoinna peräti neljään, joten myöhäinenkin lounastaja ehtii apajille.