Syömäsä: Monipuolinen lounaskahvila Kirsikka piilottelee pyöräilybaanan varrella

Vaikka lounaskahvila Kirsikka sijaitsee Alppilan Kaarnatiellä aivan uudenkarhean pyöräilybaanan kupeessa, sitä ei meinaa hoksata. Mutta kyllä se siellä on, Vehon tilojen yläkerrassa. Ovesta löytyykin pikkuruinen kyltti. Lounastajan ottaa vastaan alakerrassa vieno kumin tuoksu.

Kirsikan sisustus on toimistomaisen kliininen, mutta isot ikkunat pyöräbaanan suuntaan antavat tilaan mukavasti valoa. Lounastajia on kahdentoista jälkeen jokaisessa pöydässä.

Lounalla on tarjolla perinteistä kotiruokaa: nakkikeittoa, perunalooraa ja kanaa intialaisittain. Vähän erikoisempaakin löytyy, nimittäin frittata eli uunimunakas.

Lämmin kasvisvaihtoehto puuttuu, mutta salaattipöydästä löytyy myös kasvisproteiineja, kuten sienisalaattia ja kikherneitä chilikastikkeessa. Jälkimmäinen hiukan yllättää, sillä chilistä ei ole mainintaa. Salaattipöytä on kiitettävän runsas, vaikka moni sen antimista onkin suoraan purkista tai pussista.

Kirsikka on sekoitus aitoa, itse tehtyä ja puolivalmistetta. Omatekoinen rieska yllättää positiivisesti ja sienisalaatti maistuu itse tehdyltä. Mutta se, että kaikki lämpimissä ruuissa olevat kasvikset on korvattu pakasteilla, ihmetyttää.

Esimerkiksi frittata olisi rapsakampi ja maukkaampi tuoreilla kasviksilla. Nyt se jää vähän vetiseksi, vaikka ilahduttavan kekseliäs tuttavuus suomalaisen kotiruuan lisukkeena onkin. Kanakastike on maukasta, mutta sitä vaivaa sama ongelma.

Mainio idea on, että jokaisesta pöydästä löytyy koko viikon ruokalista pienessä kehyksessä. Jos työskentelisin lähellä, arvostaisin tätä. Näen yhdellä silmäyksellä, mikä on viikon tarjonta, ilman että sitä pitää netistä selata. Listalta pistää silmään, että Kirsikka on monipuolinen: tulossa on niin rössypottua kuin talon falafelejakin.

Lounaaseen kuuluu kahvi, ja jälkkäriksi voi ottaa keksin sijaan hedelmän. Teevalikoima on myös mukavan runsas.

Kirsikka ajaa asiansa nälkäisen lounastajan vatsantäyttäjänä. Väkisin jään miettimään, että jos Kirsikalla olisi jokin oma juttu, houkuttelisiko se niitä satoja pyöräilijöitä, jotka suhaavat keskustasta Linnanmaalle päivittäin, aivan oven edestä? Edullinen jämälounaspaketti vaikka. Tai tortillaperjantai, kuten muuan viikko sitten vierailemassamme lounaspaikassa. Myös vaikeaa löydettävyyttä olisi helppo parantaa.

Oudon hämmennyksen tunteen aiheuttaa myös palvelun laatu. Ei siinä sinänsä mitään suoranaista moitittavaa ole, mutta huomaan tottuneeni siihen, että asiakkaalle huikataan heipat ja moikat, aina. Täällä niitä ei kuule.

Lounaskahvila Kirsikka

Kaarnatie 32

Avoinna: 10.30-13.30

Mitä maksoi: lounas 9,50 euroa.

Kiitämme: Monipuolinen lounaskahvila jossa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon erilaiset ruokailijat.

Moitimme: Puolivalmisteiden käyttöä lämpimissä ruuissa. Salaattipöydässä ajavat asiansa, sillä mitä monipuolisempi, sen parempi.

www.lounaskahvilakirsikka.com