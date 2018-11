Syömäsä: Mikan Cafe & Burger on aikamatka 50-luvun Yhdysvaltoihin

Oulussa saa monesta paikasta laadukkaita burgereita. Kilpailu ravintoloiden välillä on kovaa, ja erottuminen on äärimmäisen tärkeää. Heinäkuussa rautatieaseman kupeeseen avattu Mikan Cafe & Burger on tällä hetkellä kaupungin uusin tulokas tällä saralla. Nettisivujen mukaan ravintola tarjoaa itsetehtyjä burgereita 50-luvun miljöössä.

Tässä lupauksessa ravintola on onnistunut täydellisesti: seinillä komeilevat vanhojen artistien ja elokuvien julisteet, taustalla soivat Elviksen kappaleet ja lehtihyllystä löytyvät 50-luvun Ajan Sävel -lehdet vievät ruokailijan hetkessä aikamatkalle vuosikymmenien taakse Yhdysvaltoihin.

Paikan omaperäisestä tyylistä kertoo myös pöytänumerot, sillä metalliset läpyskät on korvattu vanhoilla ja numeroiduilla pikkuautoilla. Kerrassaan loistava ajatus!

Ruokalistalta löytyy hampurilaisia, erilaisia hodareita ja pirtelöitä. Tällä kertaa testiin pääsee hampurilainen nimeltään Ring of fire, joka on tarjoilijan mukaan yksi paikan suosituimmista tuotteista. Tulisuusluokka kysytään, ja valintana on miedoin tulisuusaste. Miedoin vaihtoehto sopii kuulemma hyvin jopa heille, joille tulinen ruoka on uusi tuttavuus.

Tarjoilija tietää kertoa, että tulisuus tulee chilihillokkeesta, jonka ravintola on itse kehitellyt.

Hillokkeen lisäksi hampurilaisen väliin tulee majoneesia, salaattia ja pekonia. Hintaa tuotteelle tulee reilut yhdeksän euroa. Jos ruoan haluaa ateriana, lisätään hintaan neljä euroa.

Ateria tuodaan pöytään nopeasti. Päällisin puolin annos näyttää oikein maistuvalta, hampurilainen tosin vaikuttaa hieman pienemmältä kilpailijoihinsa verrattuna. Positiivisena yllätyksenä syöjälle tulee pekonin määrä, sillä siivuja löytyy sämpylän välistä kiitettävästi. Tulisuutta sen sijaan suu ei löydä, joten ensi kerralla täytyy harkita tulisempaa vaihtoehtoa.

Paikan omistajan mukaan hilloketta kuitenkin kehitetään palautteiden perusteella, jotta tulisuusasteet saadaan kuntoon.

Maustehyllystä löytää kuitenkin tarvittaessa kastikkeita lisäämään annoksen tulisuutta. Tämä on iso plussa!

Annoksen tärkein osa eli pihvi on onneksi maistuva ja sopivan murea. Hampurilainen on helppo syödä niin käsin kuin välinein.

Pitkän miinuksen ateria saa ranskalaisistaan, jotka muistuttavat epäilyttävän paljon pakasteranskalaisia. Nettisivut tosin kertovat, että kaikki muu paitsi sämpylät olisi valmistettu ravintolassa itse.

Kunhan tulisuus saadaan vielä kohdilleen sekä ranskalaiset korjattua, nousee ravintola heittämällä burgeripaikkojen eliittijoukkoon. Elviskin olisi varmasti käynyt täällä.

Mikan Cafe & Burger

Osoite: Asemakatu 39

Avoinna: Ma-ti klo 10.30-20, ke-pe klo 10.30-22, la klo 12-22, su klo 13-20.

Kiitämme: Paikan miljöö on heittämällä kaupungin upein ja tyylikkäin. Myös palvelu on loistavaa ja lämminhenkistä. Listalta voi tilata myös vegaanisia ja gluteenittomia tuotteita.

Toivomme: Ranskalaiset ja tulisuus kuntoon!