Syömäsä: Luckiefun's-ketju avasi Ideaparkissa monipuolisen ja laadukkaan sushibuffetin

Nyt se on vihdoin Oulussa! Kunnollinen, monipuolinen ja laadukas sushibuffet, nimittäin! Luckiefun’s-ketju, johon on jo tullut pääkaupungissa tutustuttua, on avannut sushibuffetin Ideaparkiin.

Ravintola sijaitsee Ideaparkin ”ravintolapäädyssä” paikalla, jossa ennen oli niin ikään itämainen buffetravintola. Sisustus on kuitenkin muuttunut ja noutopöydän paikkakin vaihtunut. Kompaktiin tilaan on saatu mahtumaan reilu määrä asiakaspaikkoja, vaikkakin osa pöydistä sijaitsee melko liki toisiaan. Tuttua Etelä-Suomen suosituimmissa lounaspaikoissa, joten eivätköhän oululaisetkin tähän totu.

Korjattakoon heti alkuun sellainen luulo, että Luckiefun’sin buffetti sisältäisi pelkkää sushia. Näin ei ole. Linjastosta löytyy myös muutama lämmin ruoka ja parikin keittoa, mutta sushi on toki ravintolan päätuote. Siispä jos sushi ei maistu, buffetista saa kyllä siitä huolimatta varmasti vatsansa täyteen, jos vaikkapa työtoverit sushin perään halajavat.

Sushilinjasto on värikäs, raikas ja todella monipuolinen. On kasviksia, kalaa ja lihaa, sushipalojen päällä marinadeja, kastikkeita ja kauniisti aseteltuja avokadosiivuja. Aitoa käsityötä! Tällaisia laadukkaita buffetteja alkaa olla eteläisemmässä Suomessa jo yltäkylläisesti, mutta Ouluun tätä on jostain syystä jouduttu odottamaan kauan.

Eipä siis yllätä, että oululaiset ovat löytäneet paikan. Avajaisviikolla jono kiemurtelee miltei Ideaparkin käytävälle saakka ja toinen jono noutopöytään, mutta sopu antaa sijaa. Näkee, että toimijana on ketju joka on kokenut avajaisia ennenkin. Kysyntäpiikkiin pystytään vastaamaan ja ravintolassa on riittävästi henkilökuntaa. Sähläys loistaa poissaolollaan.

Soijakastike löytyy pöydistä ja juoma – vesi tai limukka – sisältyy lounasbuffetin hintaan. Lapset on hinnoiteltu fiksusti iän mukaan, joten 3-vuotias ei maksa samaa hintaa kuin 10-vuotias. Moni näyttääkin tulleen lounaalle lasten kanssa. Lisähoukuttimena lapsille (ja aikuisille) on jäätelöjälkkäri, jonka senkin saa itse annostella. Buffetista voi myös ostaa sushia mukaan.

Misokeiton lisäksi tarjoillaan Tom Yam -lohikeittoa, joka onkin erikoinen tuttavuus. Lohesta on säästelty mausteiseen keittoon rasvaisimmat palat, joten paitsi makoisa, Luckiefun’sin keitto on oikea omegapommi. Ilahduttava uutinen on sekin, että Luckiefun’s on vastikään tehnyt lupauksen tarjoilla ravintoloissaan vain kotimaista lihaa.

Ideaparkiin on todella helppo tulla, joten ravintola löytänee asiakkaita myös kauempaa tulevista ruokailijoista. Onpa mainiota, että kauppakeskus pystyy nyt tarjoamaan ruokapuolella jotain sellaista, mitä ei – ainakaan tässä mittakaavassa – saa vielä muualta Oulusta.

Vinkkinä lähialueen asukkaille, että Luckiefun’s on aktiivinen myös hävikkiä ehkäisevässä ResQ-sovelluksessa.