Syömäsä: Lounasravintola Pitopata tarjoilee Joutsensillan kupeessa kursailematonta kotiruokaa eikä säästele sattumissa

Lounasravintola Pitopata on kuulunut oululaiseen katukuvaan jo parin vuosikymmenen ajan. Simppeliä kotiruokaa tarjoileva yritys avasi noin vuosi sitten toisen lounaspaikkansa Joutsensillan kupeeseen.

Alasintien ravintola on sisustettu hillitysti eikä pöytiä ei ole kauhean monta. Pöydät ovat kuitenkin isoja, joten asiassa on ajateltu varmasti lähialueen yritysten työntekijöitä.

Olisi silti ollut mukavaa, jos tilaan olisi mahdutettu muutama kahden hengen pöytäkin. Testipäivänä muita ruokailijoita on vain kourallinen, joten lounashetki on rauhallinen ilman hälinää.

Ruokatarjonta Alasintiellä on hyvin perinteinen: kaksi kotiruokavaihtoehtoa sekä päivän keitto. Lisäksi lounaaseen kuuluu erilaisia leipiä, perinteiset lounaspaikkojen juomat kotikaljoineen sekä kahvi ja jälkiruoka.

Kalen! lautaselle päätyy paneroituja broilerifileitä, perunamuussia ja keitettyjä vihanneksia kera salaatin. Tämän lisäksi testiin pääsee paikan lohikeitto.

Broilerifileet ovat maistuvia. Voisi kuvitella, että broilerifileet olisivat olleet kalapuikkomaisia einestuotteita, mutta näin ei onneksi ole. Perunamuusikin on mukavan sileää ja paikan päällä itse valmistettua.

Salaattipöydästä löytyy mukavana yllätyksenä parmesaanilastuja ja herkullista makaronisalaattia, joihin harvoin törmää lounaspöytien kohdalla.

Jos kotiruokalounas yllätti positiivisesti, niin saman tekee myös paikan lohikeitto. Vaikka lounasaikaa on enää alle tunti jäljellä, on keittoastiassa vielä paljon täytettä ja isoja lohipaloja. Harmittavan yleistä nimittäin on, että sattumia saa etsiä keitosta suurennuslasin kanssa. Etenkin jos keittoastian luokse menee viimeisen aukiolotunnin aikana.

Mukavana lisänä keittoastian viereen on tuotu kippo, josta voi halutessaan lisätä tuoretta tilliä omaan annokseensa. Kerrassaan loistava idea, omasta annoksesta saa miltei ravintola-annoksen näköisen valokuvan.

Lohikeitto osoittautuu sopivan kermaiseksi, mutta suolaa on selvästi käytetty varovasti. Suolan käyttäminen on kuitenkin luonnollisesti makuasia. Pienellä ripautuksella suolaa oma annos pääsee oikeuksiinsa.

Vaikka kahvipannu ja marjakiisselikulhot odottavat linjaston luona, on Pitopata onnistunut ruokkimaan ruokailijansa niin täyteen, ettei jälkiruoalle ole enää tilaa.





Pitopata

Missä: Alasintie 10, Oulu

Mitä maksoi: Lounas maksoi 9,50 euroa, sisältäen kotiruoan ja keiton.

Kale! kehuu: Tarjonta monipuolista, hyvää perinteistä kotiruokaa! Lohikeitolle iso peukku!

Kale! vinkkaa: Mausteita voisi käyttää hieman rohkeammin. Tilaan olisi kiva saada muutama pienempi pöytä.