Syömäsä: Lentoasemalla Oulu Cafén lounas yllättää kulkijan iloisesti kohtuullisella hinnalla

Ensimmäinen ajatus lentokentän tarjoamista palveluista on kallis hinta. Hinta, joka kuitenkin usein maksetaan hampaat irvessä ennen lomalle tai työmatkalle lähtemistä. Oulun lentoasemalla palvelee kaksi ruokaa tarjoilevaa ravintolaa, Oulu Café ja Oluthuone Toppila. Jälkimmäinen mainostaa nettisivuillaan burgereita ja hodareita, kun taas Oulu Café luottaa lounaaseen.

Oulu Café sijaitsee lentokentän sisääntulon läheisyydessä, joten ruokailemaan pääsee, vaikka lennolle ei olisikaan lähdössä. Kahvilan vitriinistä löytää perinteisiä kahvilatuotteita, tosin valikoima ei ole kauhean laaja. Selvä ero perinteiseen kahvilaan on hinta. Keskustan kahvilan vitriineistä löytyvän sämpylän tai leivoksen saa keskimäärin kaksi euroa halvemmalla.

Iloiseksi yllätykseksi lounaan hinta ei ole korkea. 10,20 euroa on hinta, jonka avulla voi kilpailla asiakkaista. Hintaan sisältyy runsas salaattipöytä, keitto sekä lämmin kotiruoka. Lisäksi tarjolla on monipuolinen leipävalikoima maustevoineen sekä keksejä kahvin ja teen kera.

Salaattipöytä on mukavan tuore ja monipuolinen, tuoretuotteita löytyy moneen makuun koottavaksi lautaselle. Erityisen maukas yllätys on pasta-pekonisalaatti, jota voisi syödä useammankin lautasen. Maistuvat kastikkeet ja krutongit kruunaavat salaattiannoksen.

Kotiruokana tarjoiltava makaronilaatikko on sangen perinteisen makuinen. Turhaa kikkailua ei ole harrastettu, mutta porkkananpalat ihmetyttävät. En tiedä mikä on asian oikea laita, sillä allekirjoittaneen makaronilaatikkoon porkkanat eivät kuulu.

Lounaspöydälle on lisäksi tuotu eiliseltä lounaalta ylijäänyttä pippurihärkää. Ekologisuudesta siis iso plussa. Härkä on sopivan mureaa, mutta pippuri on ilmeisesti unohdettu annoksesta. Pippuria lisäämällä annoksesta tulee todella maistuva.

Jälkiruoaksi Kale! valitsee kalliin, neljä euroa maksavan pullan, joka maistuu lähinnä lähikaupan pakastepullalta. Onneksi tarjolla oleva haudutettu tee lämmittää mieltä, sillä tarjolla on hunajaa. Joissakin paikoissa hunaja on laitettu maksulliseksi.

Oulu Café

Missä: Oulun lentoasema

Lounas: arkisin klo 11–14

Avoinna: ma–ke klo 7.30–18, to–pe klo 7.30–19, su klo 10.30–17.30 (keittiö suljettu)

Hinta: 10,20 euroa

Kehumme: Salaattipöytä sekä loistava asiakaspalvelu

Toivomme: Luottakaa perinteisiin annoksiin! Ylimääräiset sattumat pois!